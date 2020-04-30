Söbüçimen Yaylası'nda karla mücadele çalışmaları sürüyor

Antalya'nın Gündoğmuş ilçesindeki 2 bin 500 rakımlı Söbüçimen Yaylası'nda yer yer 8 metreyi bulan karla kaplı yollar, ekipler tarafından yazın yaylalara göçen hayvancıların ulaşımına açılmaya çalışılıyor.

Antalya'nın Gündoğmuş ilçesindeki 2 bin 500 rakımlı Söbüçimen Yaylası'nda yer yer 8 metreyi bulan karla kaplı yollar, ekipler tarafından yazın yaylalara göçen hayvancıların ulaşımına açılmaya çalışılıyor.

Antalya Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, 25 kişilik ekibin Toros Dağları'nın eteklerindeki Söbüçimen Yaylası grup yollarında iş makineleriyle karla mücadele çalışmaları sürüyor.

Ekim ayından mayısa kadar yaklaşık 7 ay karla kaplı olan 30 kilometrelik yolda çalışmalarını sürdüren kırsal hizmet ekipleri, yolun 15 kilometrelik kısmını ulaşıma açtı.

Özellikle hayvancılıkla uğraşanların yazın mera olarak kullandığı 26 yaylayı birleştiren grup yolunun, yörüklerin göç zamanına yetiştirileceği bildirildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Alanya Çakallar Mahalle Muhtarı Memiş Şahin, yol açma çalışmalarından duyduğu memnuniyeti dile getirerek, "Bizim yaylalarımız burası. Toroslara çıkıyoruz. Bizim mahallemiz yörük köyü ve hayvancılıkla uğraşıyoruz. Bir an önce yaylaya çıkmak istiyoruz." ifadelerini kullandı.

Manavgat Karakaya Mahallesi sakinlerinden Mehmet Ali Göktaş ise belediye yetkililerine ve ekiplere teşekkür ederek, "300-400 koyunum ve kuzum var. Yaylaya mayıs içinde geliyorum, eylül gibi dönüyorum. Burada peynir yapıyoruz, yoğurt yapıyoruz, hayvanlarımızı otlatıyoruz." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA