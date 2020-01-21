Sobadan sızan gazdan zehirlenen 6 kişilik aile hastaneye kaldırıldı
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Sobadan sızan gazdan zehirlenen 6 kişilik aile hastaneye kaldırıldı

Siirt'te sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenen aynı aileden 3'ü çocuk 6 kişi tedavi altına alındı.

21.01.2020 22:15 | Son Güncelleme: 21.01.2020 22:17
Sobadan sızan gazdan zehirlenen 6 kişilik aile hastaneye kaldırıldı

'te sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenen aynı aileden 3'ü çocuk 6 kişi tedavi altına alındı.

Alınan bilgiye göre, ilçesinin köyünde ikamet eden İdris (43), Zehra (42), Kadri (19), Melek (11), Mehmet (9) ve Mihriban Coşkun (9) akşam saatlerinde yaktıkları sobadan sızan gazdan etkilendi.

Durumu fark eden komşularının cep telefonuyla yardım istemesi üzerine Siirt'ten 4 ambulans gönderildi.

Olay yerine gelen sağlık ekipleri, sobadan sızan karbonmonoksitten zehirlendikleri belirlenen aile fertlerine ilk müdahalenin ardından Siirt Devlet Hastanesi'ne kaldırdı.

Kaynak: AA

Haber Videosu

: Sobadan sızan gazdan zehirlenen 6 kişilik aile hastaneye kaldırıldı
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