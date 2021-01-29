Sobadan sızan gaz, karı- kocayı ayırdı
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Sobadan sızan gaz, karı- kocayı ayırdı

29.01.2021 19:17 | Son Güncelleme: 29.01.2021 19:26
Sobadan sızan gaz, karı- kocayı ayırdı

MANİSA'nın Salihli ilçesinde, sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenen Fahrettin Göde (60) hayatını kaybetti, durumu ağır olan eşi Naile Göde (69) ise hastaneye kaldırıldı.

MANİSA'nın Salihli ilçesinde, sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenen Fahrettin Göde (60) hayatını kaybetti, durumu ağır olan eşi Naile Göde (69) ise hastaneye kaldırıldı.

Olay, saat 16: 00 sıralarında Dedetaşı Mahallesi'nde meydana geldi. Fahrettin ve Naile Göde çiftinden haber alamayan yakınları, 505 sokak üzerindeki evlerine gitti. Kapıyı açan olmayınca kırarak içeri giren yakınları, Göde çiftini hareketsiz halde yatarken görünce durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan kontrolde Fahrettin Göde'nin hayatını kaybettiği belirlendi. Durumu ağır olan Naile Göde ise olay yerinde yapılan ilk müdahalesinin ardından özel bir hastaneye kaldırıldı. Cumhuriyet Savcısı nezaretinde yapılan ilk incelemede, çiftin sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlendikleri belirlendi. Fahrettin Göde'nin cansız bedeni olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmasının ardından Salihli Devlet Hastanesi Morgu'na kaldırıldı.Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.


Sobadan sızan gaz, karı- kocayı ayırdı
Sobadan sızan gaz, karı- kocayı ayırdı
Sobadan sızan gaz, karı- kocayı ayırdı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Emre SAÇLI

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