Sobadan çıkan yangında evleri küle döndü
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Sobadan çıkan yangında evleri küle döndü

06.03.2021 18:59 | Son Güncelleme: 06.03.2021 19:04

Sobadan çıkan yangında evleri küle döndü Ardahan'ın Posof ilçesine bağlı Erim Köyü'nde sobadan çıkan yangın sonucunda bir ev ve ahır kullanılamaz hale geldi.

Sobadan çıkan yangında evleri küle döndü

ARDAHAN - Ardahan'ın Posof ilçesine bağlı Erim Köyü'nde sobadan çıkan yangın sonucunda bir ev ve ahır kullanılamaz hale geldi.

Olay gece saatlerinde Posof ilçesine bağlı Erim köyünde meydana geldi. Şahmurat Aktaş'a ait evde sobadan sıçrayan ateşler nedeniyle yangın çıktı. Yangının büyümesiyle Aktaş, çocuklarını ve eşini alarak evden çıktı. Alevlerin etkisiyle evde bulunan tüpün patlaması sonucu yangın ahıra sıçradı. Durumun itfaiye ekiplerine bildirilmesi üzerine olay yerine çok sayıda ekip sevk edildi.

İtfaiye ekiplerinin müdahale ettiği ev ve ahırdaki yangın uzun uğraşlar sonucu kontrol altına alındı. Soğutma çalışmaları yapılan ev enkaza döndü. Çıkan yangında can kaybı yaşanmazken ahırda bulunan çok sayıda hayvan telef oldu.

Posof ilçe Kaymakamı Murat Mete ve ilçe müftüsü Osman Gül tarafından evsiz kalan Aktaş ailesi caminin lojmanına yerleştirildi.

Sobadan çıkan yangında evleri küle döndü
Sobadan çıkan yangında evleri küle döndü
Sobadan çıkan yangında evleri küle döndü
Sobadan çıkan yangında evleri küle döndü

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / HALİL İBRAHİM ATAMAN

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