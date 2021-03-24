Soba evi küle çevirdi, anne ve 3 çocuğu dehşeti yaşadı
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Soba evi küle çevirdi, anne ve 3 çocuğu dehşeti yaşadı

24.03.2021 17:52 | Son Güncelleme: 24.03.2021 18:10
Soba evi küle çevirdi, anne ve 3 çocuğu dehşeti yaşadı

Bursa'nın İnegöl ilçesinde çıkan yangında bir ev alevlere teslim oldu.

Bursa'nın İnegöl ilçesinde çıkan yangında bir ev alevlere teslim oldu. Evde bulunan anne ve 3 çocuğu canlarını zor kurtardı. Fenalaşan anne hastaneye kaldırıldı.

Yangın Süleymaniye Mahallesi Huzur Sokakta bulunan 3 katlı binanın 1. katında meydana geldi. İddiaya göre, evde yanan sobadan yangın çıktı. Kısa sürede yangın binayı sardı. İhbar üzerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Evde bulunan anne S.A. ile 3 çocuğu kendilerini dışarı zor attı. İtfaiye ekipleri alev topuna dönen yangını söndürdü. Ev kullanılmaz hale geldi. Anne ve çocukları göz yaşlarına boğuldu. Dumanlardan etkilenen anne yere yığılınca yardımına itfaiye ve polis ekipleri yetişti. İlk müdahalesi ekipler tarafından yapılan S.A. hastaneye kaldırıldı.

(Seyfettin Aras/İHA)

Soba evi küle çevirdi, anne ve 3 çocuğu dehşeti yaşadı
Soba evi küle çevirdi, anne ve 3 çocuğu dehşeti yaşadı
Soba evi küle çevirdi, anne ve 3 çocuğu dehşeti yaşadı
Soba evi küle çevirdi, anne ve 3 çocuğu dehşeti yaşadı
Soba evi küle çevirdi, anne ve 3 çocuğu dehşeti yaşadı
Soba evi küle çevirdi, anne ve 3 çocuğu dehşeti yaşadı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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