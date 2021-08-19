Snop'taki selin ardından

Snop'taki selin ardından Mahsur kalanları iş makineleri ile kurtarmışlar Sinop'un Ayancık ilçesinde yaşanan sel felaketinin ardından yaralar sarılmaya çalışıyor.

Snop'taki selin ardından

Mahsur kalanları iş makineleri ile kurtarmışlar

SİNOP - Sinop'un Ayancık ilçesinde yaşanan sel felaketinin ardından yaralar sarılmaya çalışıyor.

Selin en çok hasar verdiği noktalardan biri de Zaviye köyü. Köyde 1 evle birlikte ahır ve samanlık yıkıldı, hayvanlar telef oldu. Köprünün yıkılmasıyla birlikte köye karadan ulaşım sağlanamadı. Felaketi yaşayan köyde Cihan Er ve Emre Güney mahsur kalanları iş makineleriyle güvenli bölgelere taşıdı. Kendileri ise son anda kurtuldu. Çocukları ile birlikte sele uykuda yakalanan Mihriban Er, gelen telefonla hayata tutundu. Zemin katta oturan Er ailesi hemen üs kata çıktı. Kısa zamanda yattıkları oda sular altında kaldı. 2 metreyi aşan sular, selin boyutu gözler önüne serdi.

Konu ile ilgili açıklamalarda bulunan afetzede Zeliha Çelik, "Biz uyuyorduk. Ayancık'tan kayınımın çocukları arayıp uyandırdı. Üst kattakileri aradılar. Onlar da beni uyandırdı. Çok yağmur yağıyor, sel olacakmış kalkalım, diye. Hemen zaten uyandım üst kata çıktım. Baktım elektrikler de yoktu zaten. Baktık, yanımızdaki dere baya kabarmış. Ondan sonra gidelim buradan ne olacağı belli değil, dedik. Hemen apar topar çocuğu aldım kucağıma. Biz zaten dış kapıdan çıktığımızda bu yanımızdaki köprü patladı." dedi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Mustafa Usta