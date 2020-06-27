SMO ile YPG/PKK'lı teröristler arasında şiddetli çatışma
Suriye'nin Halep kentinin kuzeyindeki Meranaz hattında Suriye Milli Ordusu (SMO) ile YPG/PKK'lı teröristler arasında şiddetli çatışma yaşandı.
27.06.2020 17:12 | Son Güncelleme: 27.06.2020 17:18
Suriye'nin Halep kentinin kuzeyindeki Meranaz hattında Suriye Milli Ordusu (SMO) ile YPG/PKK'lı teröristler arasında şiddetli çatışma yaşandı.
Suriye'nin Halep kentinin kuzeyindeki Meranaz hattında Suriye Milli Ordusu (SMO) ile YPG/PKK'lı teröristler arasında şiddetli çatışma yaşandı. Çatışmalarda orta ve ağır silahların kullanıldığı, çatışmalar sonucu en az 6 teröristin etkisiz hale getirildiği belirtildi. Çatışmaların hala devam ettiği ifade edildi.
(Hamad Alnajjar - Mahmud Alhalbi/İHA)
Kaynak: İHA