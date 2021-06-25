SMA tip 1 hastası 6 aylık Eyüp Çınar'ın ailesini evinde ziyaret
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SMA tip 1 hastası 6 aylık Eyüp Çınar'ın ailesini evinde ziyaret

SMA tip 1 hastası 6 aylık Eyüp Çınar'ın ailesini evinde ziyaret
Bültenler - Haberler | Güncel

SMA tip 1 hastası Eyüp Çınar'ı ve ailesini ziyaret eden Malatya Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Oğuzhan Ata Sadıkoğlu, "Evladımızın tedavisi için gerekli miktarın kalan 30 gün içerisinde tamamlanacağına olan inancımız tam. Herkesi gücü nispetinde katkı vermeye davet ediyorum" dedi.

Yıldız ve Galip Altuntaş çiftinden devam eden kampanya hakkında bilgi alan Başkan Sadıkoğlu, "Eyüp Çınar evladımızın ailesi zorlu bir süreçten geçiyor. Rabbim yardımcıları olsun. Evladımızın babası, odamızın da üyesi olan Galip Altuntaş kardeşimiz ile girdikleri bu yolun ilk gününden bu yana iletişim halindeyiz. Elimizden gelen desteğin tamamını sunmaya çalışıyoruz. Bugünde ailemize manevi bir destek olmak adına ziyaretlerine geldik. Kabul ettikleri için teşekkür ediyoruz. Malatya Valiliği'nden gerekli izinlerin alındığı kampanyada son 30 güne girildi. Ülkemizin her noktasından çığ gibi büyüyen desteklerle şu an hedeflenen rakamın yüzde 55'i toplanmış durumda. Malatya TSO olarak biz de üyelerimizle birlikte gereken desteği vermek için ailemizin yanındayız. Ben tüm üyelerimize ve hayırseverlere bir kez daha seslenmek istiyorum. Herkesi gücü nispetinde katkı vermeye davet ediyorum. Az çok demeden yapacağımız katkılarla Eyüp Çınar evladımıza can olalım. Evladımızın tedavisi için gerekli miktarın kalan süreç içerisinde tamamlanacağına olan inancımız tam" dedi.

"ZAMANIMIZ DARALIYOR"

Eyüp Çınar'ın babası Galip Altuntaş da destek ziyareti dolayısıyla teşekkür ederek, "Evladımız Eyüp Çınar'ın hayatta kalabilmesi için gayret gösteriyoruz. Valiliğin onayı doğrultusunda bir kampanya yürütüyoruz. Zamanımız daralıyor. Oğuzhan başkanımız ilk günden bu yana yanımızda, kendilerine çok teşekkür ediyorum. Tedavi için 2,2 milyon dolara, yani yaklaşık olarak 20 milyon TL'ye ihtiyacımız var. Şuana kadar yaklaşık 10 milyon TL'yi geçen bir rakam toplandı. Yüzde 55 seviyesindeyiz, duyarlı insanların desteğiyle inşallah kalan 30 günde yüzde 100'e ulaşacağımıza inanıyorum. Ziraat Bankası'nda eşim Yıldız Altuntaş adına açılmış bir kampanya hesabı var. TR650001000183681500645005 IBAN numaralı hesaba para yatıran herkese katılarından dolayı teşekkür ediyoruz ve kampanyamız bitene kadar herkesten destek bekliyoruz" diye konuştu.

Kaynak: Bültenler

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