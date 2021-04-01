Slovenya vize istiyor mu? Slovenya vizesi nasıl alınır?

Slovenya'nın asıl adı Slovenya Cumhuriyetidir. Konum olarak Orta Avrupa'nın Güneyinde bulunmaktadır. İtalya, Hırvatistan, Avusturya, Macaristan çevresindeki komşu ülkelerdir. Yugoslavya'dan ayrılıp bağımsızlığını ilan ettikten sonra Avrupa birliğine katılan ilk ülkedir. İkinci ülke Hırvatistan'dır. Ülkenin başkenti Lübliyana'dır. Resmi dil Slovencedir. Ancak ülkede İtalyanca da hâkimdir. Para birimi olarak Euro kullanılır. Slovenya vize istiyor mu? Slovenya vizesi nasıl alınır?

Slovenya Vize İstiyor Mu?

Umumi (Bordo) pasaporta sahip Türk vatandaşlarının vize alması mecburdur. Diplomatik (Siyah),Hizmet (Gri) ve yeşil (Hususi) pasaportlara sahip vatandaşlarımız 6 ay içerisinde yapacağı seyahatlerde 90 günü geçmemek şartıyla vizeden muaftırlar.

Slovenya Vize Türleri

Slovenya Cumhuriyeti, vize uygulamalarını seyahat nedenlerine göre farklılık göstermektedir. Slovenya vize türleri şunlardır;

• Slovenya Aile/Akraba Ziyareti Vizesi

• Slovenya Turistik Vizesi

• Slovenya Ticari Vize

Slovenya Vize Başvurusu Nasıl Yapılır?

Slovenya Cumhuriyetine ziyaret etmeyi planlayan vatandaşların, başvuru evraklarını tamamladıktan sonra klasik vize müracaatlarını Ankara Slovenya Cumhuriyeti Büyükelçiliğine yapabilecekleri gibi aynı zamanda Ege ve Marmara başvuruları için İstanbul Macaristan Konsolosluğundan yapabilirler. Çünkü İstanbul'da Slovenya Cumhuriyeti Büyükelçiliği bulunmamaktadır.

Slovenya Vize Başvurusu için Gerekli Evraklar

• Pasaport (pasaportunuzun 10 yıldan eski olmaması gerekmektedir. Dönüş tarihinizden 3 ay sonrada pasaportunuzu kullanabiliyor olmalısınız. Aynı zamanda vize başvurunuzun gerçekleşmesi için pasaport defterinizde 2 sayfa boş yaprak olmalıdır)

• Slovenya Vize Başvuru formu ( eksiksiz bir şekilde doldurulması gerekir) • Nüfus cüzdan fotokopisi • 2 adet biyometrik fotoğraf (35*45 boyutunda beyaz fonda) • Seyahat sağlık sigorta poliçesi (Slovenya sınırları içerisinde geçerli) Çalışanlar için ek olarak;

• Maaş bordrosu (son 3 ay) • Şirket yazısı ( şirket yönetiminin Slovenya Büyükelçiliğine bir bildiri yazması)

• Sgk işe giriş belgesi

• 4 A hizmet dökümü **Vize başvurusu için hazırlanması gereken evraklarla ilgili net bilgi için ilgili ülkenin Konsolosluk/Büyükelçiliklerine ya da vize danışmanlık merkezlerine başvurulmalıdır.

Slovenya Vizesi Kaç Günde Çıkar?

Slovenya Cumhuriyetine seyahat etmeyi planlayan Türk vatandaşlarımızın vize başvurusu için gerekli tüm evrakları doğru ve eksiksiz bir şekilde teslim etmeleri şartıyla vize başvurularının sonuçlanma süresi yaklaşık olarak 15 iş günü gibi bir süre zarfında gerçekleşmektedir. Vize işlemlerinde yaşanabilecek eksik evrak ya da Ankara Slovenya Büyükelçiliğinin ve İstanbul Macaristan Büyükelçiliğinin yoğunluğu gibi aksilikleri göz önünde bulundurarak seyahat planı yaptığınız tarihlerden yaklaşık 30 gün öncesinden başvuru yapmanızı tavsiye ederiz.

Slovenya Vize Ücreti

Turistik Vizesi 105 Euro

Ticari Vize 105 Euro

Aile Arkadaş Ziyareti Vizesi 105 Euro

Kültürel-Sportif Vizesi 105 Euro

Transit Vize 105 Euro

Öğrenci Vizesi(90 gün ve altı) 105 Euro

6-12 Yaş Arası 65 Euro