SARAYBOSNA - Slovenya AB'nin Batı Balkanlar'da genişlemesini desteklemeye devam edecek

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Slovenya Cumhurbaşkanı Borut Pahor, Avrupa Birliğinin (AB) Batı Balkanlar'da genişlemesini desteklemeye devam edeceklerini ifade etti.

Bosna Hersek'in başkenti Saraybosna'yı ziyaret eden Pahor, Devlet Başkanlığı Konseyi üyeleri Milorad Dodik, Sefik Dzaferovic ve Zeljko Komsic ile görüştü.

Konsey Başkanı Dodik ile ortak basın toplantısı düzenleyen Pahor, görüşmede salgınla mücadelenin yanı sıra göç meselesi ve bölgesel Brdo-Brijuni Süreci'ni de ela aldıklarını aktararak, bölgesel zirvenin bu yıl mart sonu ya da nisan başında Slovenya ev sahipliğinde yapılacağını dile getirdi.

Batı Balkan ülkelerinin AB üyeliğinin, bu ülkelerde ve AB'de yaşayan halkların huzuru ve güvenliği açısından büyük önem taşıyan jeopolitik bir konu olduğunun altını çizen Pahor, "Slovenya, geleneksel olarak AB'nin Batı Balkanlar'da genişleme sürecinin bir müttefiki olmuştur ve gelecekte de olmaya devam edecektir." dedi.

Pahor, başkent Ljubljana'da düzenlenecek zirveye katılacak liderlerin, Batı Balkanlar'ın tümünün AB'ye dahil edilmesine yönelik stratejik bir kararın, hem AB hem bölge ülkeleri için büyük önem taşıdığını anlaması temennisinde bulundu.

Ülkesinin yakın zamanda AB dönem başkanlığını devralacağını anımsatan Pahor, Slovenya'nın dönem başkanlığında en önemli gündem maddelerinden birinin Batı Balkan ülkeleri olacağını vurguladı.

AB'nin genişleme politikası, Brexit, Rusya ve Türkiye ile ilişkilerden yorulduğunu ifade eden Pahor, Bosna Hersek'in de en büyük sorunlarından biri olan göçmen krizinin yönetimi noktasında ortak bir tutum belirlenmesi gerektiğini ifade kaydetti.

Slovenya Bosna Hersek'e aşı bağışlayacak

Devlet Başkanlığı Konseyi Başkanı Dodik de Slovenya'nın salgınla mücadele kapsamında Bosna Hersek'e 4 bin 800 doz AstraZeneca aşısı bağışlayacağını belirterek, bu desteği için Pahor'a teşekkür etti.

Görüşmede salgının olumsuz etkilerine karşı atılabilecek adımların da ele alındığını aktaran Dodik, Bosna Hersek ekonomisinin en önemli dış ticaret ortağının AB olduğunun da altını çizdi.

Sloven cumhurbaşkanını Bosna Hersek'teki göçmen krizi hakkında da bilgilendirdiğini söyleyen Dodik, "Göçmenler Bosna Hersek'i geçiş ülkesi olarak kullanıyor. Bu kişilerin Batı Avrupa'ya girmesi zorlaştığından istemedikleri halde Bosna Hersek'te kalıyorlar. Bu sorunu Bosna Hersek tek başına çözemez. AB ülkelerinin de yardımcı olması gerek." diye konuştu.

AB'nin Batı Balkan ülkelerinin üyeliği konusunda yeni bir model belirlemesi gerektiğini söyleyen Dodik, "AB tarihinde bazı ülkelerin üyeliklerine ilişkin siyasi kararlar alındığını biliyoruz. Mesela Bulgaristan ve Romanya için AB daha kolay bir model ve entegrasyon süreci belirlemişti." dedi.

Pahor, kendisine eşlik eden Slovenya Savunma Bakanı Matej Tonin ile Butmir Kışlası'nda bulunan NATO Karargahı'nı da ziyaret etti.

Kaynak: Anadolu Ajansı