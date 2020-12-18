Slovakya Başbakanı Matovic: "Ekonomi Bakanı koltuğunda bir aptal olduğu için üzgünüm"

Slovakya Başbakanı Igor Matovic, koalisyon ortağı aynı zamanda kabinede Ekonomi Bakanlığı görevini yürüten Richard Sulik için "Ekonomi Bakanı koltuğunda bir aptal olduğu için üzgünüm" dedi.

Slovakya Başbakanı Igor Matovic, koalisyon ortağı aynı zamanda kabinede Ekonomi Bakanlığı görevini yürüten Richard Sulik için "Ekonomi Bakanı koltuğunda bir aptal olduğu için üzgünüm" dedi. Slovak Başbakan, Sulik'in istifasından da memnuniyet duyacağını dile getirdi.

Slovakya'da koalisyon hükümetinin ortakları arasındaki gerilim devam ediyor. Bağımsız Kişiler ve Sıradan İnsanlar Partisi'nin (OLaNO) lideri Başbakan Igor Matovic, koalisyon ortağı Özgürlük ve Dayanışma Partisi'nin (SaS) lideri, aynı zamanda kabinede Ekonomi Bakanlığı görevini yürüten Richard Sulik'i 'aptal' olarak nitelendirdi. Slovak Başbakan katıldığı bir radyo programında "Ekonomi Bakanı koltuğunda bir aptal olduğu için üzgünüm" derken, Sulik'i istifaya çağırdı.

Gerilim korona virüs testi alınması talebiyle başladı

İki lider arasında birkaç aydır devam eden gerilim Başbakan Matovic'in ülkedeki tüm vatandaşlara korona virüs testi yapılması kararı sonrası daha da artmıştı. Matovic, Richard Sulik'i pandemi komisyonu oturumlarına katılmamakla eleştirirken, Sulik ise Başbakan Matovic'in ülkede yetersiz sayıda bulunduğu için yurtdışından korona virüs testi satın alması talebini yasa gereği Ocak ayından önce satın alamayacağı gerekçesiyle geri çevirmişti. Bu gelişme üzerine Başbakan Matovic, koalisyon ortağı Sulik'i devlet ihalelerine ilişkin kanununda değişiklik için hızlandırılmış yasama yolundan faydalanmak için gerekli hazırlığı yapmamakla suçladı. Katıldığı bir radyo programında bu konuya da değinen Slovak Başbakan, Sulik için "Ekonomi Bakanı koltuğunda bir aptal oturduğu için üzgünüm" dedi ve Sulik'in Noel öncesi istifasının kendisini memnun edeceğini söyledi.

Koalisyon ortağı Richard Sulik ise sosyal medya hesabında Başbakan'ın sözlerini şahsen üzerine almadığını, çünkü Başbakanın içinde bulunduğu ekstrem derecede karmaşık ve emsalsiz durumu anladığını yazdı. Sulik paylaşımında partisinin koalisyona ağlanmak için değil çalışmak için girdiğine de yer verdi. - VARŞOVA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı