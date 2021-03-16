Skype; Aktif Gürültü Engeleme Özelliğine Sahip Oldu

Microsoft'un sahibi olduğu video konferans ve arama uygulaması Skype, aldığı yeni güncelleme ile ortam seslerini engelleyen aktif gürültü azaltma özelliğine sahip oldu.

Microsoft firması birçok alanda mücadele veriyor. Özellikle görüntülü görüşme platformlarının son dönemde atak yapması ile firmaya ait olan Skype gözden düşmüştü. Şirket bu durumun farkında ve yeni güncellemeler ile Skype uygulamasını ön plana çıkarmak istiyor.

Bu amaçla; Görüntülü görüşme platformu Skype için tasarlanan 8.0.76.48 önizleme sürümünü yayınladı. Bu güncelleme birçok işleve yeni iyileştirmeler getiriyor. Güncellemenin en önemli adımı ise, Skype kullanıcıları artık aktif gürültü azaltma işlevine sahip olacak.

Çevresel gürültü kullanıcıların video konferanslarını ve aramalarını önemli ölçüde etkileyen etkenlerdir. Bu özellik, video konferanslarını ve aramalarda sırasında gürültülü ortamlardaki kullanıcılarını daha kaliteli ses almalarına yardımcı olacak.

Ayrıca bu yeni güncelleme ek olarak, bazı yeni özellikler ve iyileştirmeleri de yanında getirecek.

Skype 8.70.76.48 Güncellemesi Nereli Kapsıyor:

Toplantılarda arka plan gürültüsünü engelleyecek yeni özellik kazandı.

Daha az şifre: Windows 10'a WAM desteği ekleyerek, her seferinde bir parola girmeniz gerekmeden birden çok hesap arasında geçiş yapabilirsiniz.

Aramada kimin olduğunu görebilmeniz için Skype aramalarına bir katılımcılar düğmesi ekledik.

Gizlilikle ilgili ayarları uygulamada üst düzey bir Gizlilik kategorisi eklendi.

Ayrıca; Skype üzerinde daha fazla performans iyileştirmesi sunacak.

Microsoft'a göre, aşağıdaki yeni özellikler geliştirilme aşamasındadır ve yakında kullanıma sunulacaktır:

Safari tarayıcısında Skype'ı desteği,

Chromium tabanlı tarayıcılarda Skype'ı desteği,

Web için Skype'ta arka plan bulanıklığını destekleme,

Toplantıyı kilitleme yeteneği,

Telefon numarasına göre kişi arama.

Güncelleme, masaüstü ve mobil cihazlarda mevcut olacaktır. Güncellenen uygulamaya gelince, buradaki Mağazada bulabilirsiniz.

Microsoft, en son özellikleri, yakında Skype masaüstü ve mobil cihazlarda kullanılabileceğini söyledi. Windows sürümünün en son sürümü 8.68.0.96'dır. Ek olarak, Skype'ın UWP sürümü Microsoft App Store'dan da indirilebilir.

Kaynak: Tekmoloji