Skandal görüntüler! Hafter güçlerinin tatbikatında Türk bayrağı hedef olarak kullanıldı

Libya'nın doğusundaki gayrimeşru silahlı güçlerin lideri Hafter'e bağlı milislerin yaptığı tatbikatta Türk bayrağı hedef olarak kullanıldı ve yere atıldı. Görüntüler, Libya'da da büyük tepki çekti.

Libya'da, Birleşmiş Milletler (BM) tarafından tanınan Ulusal Mutabakat Hükümeti'ne (UMH) İHA ve SİHA'larla destek veren Türkiye, darbeci Halife Hafter'e ağır darbe vurdu. İHA ve SİHA'ların üstün başarısı sayesinde Ulusal Mutabakat Hükümeti, Hafter'e bağlı yüzlerce milisi etkisiz hale getirdi ve kritik bölgelerde kontrolü sağladı.

TÜRK BAYRAĞINI HEDEF OLARAK KULLANDILAR

Türkiye'nin bu desteği karşısında eli kolu bağlanan kalan darbeci Hafter'in milisleri skandal görüntülere imza attı. Hafter'e bağlı milislerin yaptığı tatbikatta Türk bayrağı hedef olarak kullanıldı ve yere atıldı. Sosyal medyada hızla yayılan görüntüler, Libya'da da büyük tepki çekti.