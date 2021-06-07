Sizin de başınıza gelebilir! Birinci doz aşıyı Türk olarak vurulan gazeteci, ikinci dozda Afgan oldu
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Sizin de başınıza gelebilir! Birinci doz aşıyı Türk olarak vurulan gazeteci, ikinci dozda Afgan oldu

Haberler.com / Barış Yahya Çinçin - Haberler | Güncel

Türk gazeteci Ahmet Tunagür 2. doz BioNTech aşısını yaptırdıktan sonra aşı kartı oluşturmak istedi. Ancak aşı kartında "Türkiye Cumhuriyeti Vatandaşı" yerine "Afgan" yazan gazeteci, büyük şaşkınlığa uğradı. Tunagür, aynı sorunu yaşayan başka vatandaşlar da olduğunu söyledi.

Türkiye'de koronavirüs aşılamalarında 2. doza da geçildi. 2. doz aşılarını yaptıran vatandaşlar, Hayat Eve Sığar Uygulaması üzerinden aşı kimlik kartı oluşturulabiliyor. Ancak diğer vatandaşlarla aynı işlemi uygulayan ve aşı kimlik kartı oluşturmak isteyen gazeteci Ahmet Tunagür'ün başına ilginç olaylar geldi.

Sözcü'nün haberine göre İki doz koronavirüs aşısını olan ve Hayat Eve Sığar uygulamasından aşı kimliği alan gazeteci Ahmet Tunagür, aşı kimliğinde yer alan uyruk bölümünde Afganistan yazısıyla şaşkınlığa uğradı.

"AŞI YAPTIRDIKTAN 1 SAAT SONRA OLUŞTURDUM"

Nereye başvurabileceğini araştırdığını belirten Tunagür, "Cuma günü Bodrum Devlet Hastanesi'nde 2'nci doz BioNTech sıram geldi. Aşı olduktan 1 saat sonra Hayat Eve Sığar (HES) uygulamasına 2 dozu da olduğum için aşı kimliği oluşturabildiğim belirtildi. Kimlik kartı uluslararası şekilde hazırlanmış. Uyruk kısmına geldiğinizde ise Afganistan yazıyor. Aynı aşı kimliğinde T.C. kimlik numaram ve pasaport numaram da var. Afgan olmuşum. Nereye başvuracağıma bakıyorum şimdi" ifadelerini kullandı.

"BAŞKALARI DA AYNI ŞİKAYETİ DİLE GETİRDİ"

Kendisine okurları tarafından da çok sayıda mail geldiğini belirten Tunagür, "Okurlardan 'Bende de Afganistan yazıyor' diye çok sayıda mail geldi. Hiç tanımadığım okurlar yazıyor. Onlar da bilmiyor ne yapacaklarını. MHRS'nin telefon numarasını düşürmeye çalışıyorum. Şaşkınım, nasıl düzeltileceğini bilmiyorum. İnsanın hayatını kilitleyecek bir sorunla karşı karşıyayız. Kimlik kartını alır almaz fark edemedim, kimin aklına gelir ki?" dedi.

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- Barış Yahya Çinçin
Barış Yahya Çinçin
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