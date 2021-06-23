Siyer-i Nebi Bilgi Yarışması'nda Havza'da dereceye girenlere ödülleri verildi

Anadolu Gençlik Derneği Genel Merkezi ve Milli Eğitim Bakanlığı ile imzalanan protokol çerçevesinde Türkiye genelinde çevrim içi olarak gerçekleştirilen Siyer-i Nebi Bilgi Yarışması'nda Havza'da dereceye girenlere ödülleri verildi.

Anadolu Gençlik Derneği Genel Merkezi ve Milli Eğitim Bakanlığı ile imzalanan protokol çerçevesinde Türkiye genelinde çevrim içi olarak gerçekleştirilen Siyer-i Nebi Bilgi Yarışması'nda Havza'da dereceye girenlere ödülleri verildi.

Anadolu Gençlik Derneği Havza Şubesi tarafından yarışmada dereceye girenlere ödüllerinin verilmesi dolayısıyla Havza Gençlik Merkezi'nde tören düzenlendi.

Belediye Başkanı Sebahattin Özdemir, burada yaptığı konuşmada, belediye olarak her zaman öğrencilerin yanında yer aldıklarını dile getirerek, "Yarışmaya katılan tüm öğrencilerimizi ayrı ayrı tebrik ediyorum. Milli ve manevi değerli yüksek gençlerimizin ve çocuklarımızın yetişmesi için bizler de elimizi taşın altına koymaktan çekinmedik, çekinmeyeceğiz. Yarışmada dereceye giren öğrencilerimizin başarılarının devamını dilerim." dedi.

Anadolu Gençlik Derneği Havza Şubesi Teşkilatlanma Başkanı Mücahit TekKeşinoğlu ise Peygamberin izinde bir gençlik için gayret gösterdiklerini belirterek, "Siyer-i Nebi Bilgi Yarışması'na 17 ilçede 3 binin üzerinde öğrencimiz katıldı. Tüm katılımcı öğrencilerimize, sizlere ve bize destek olan herkese teşekkür ediyorum." diye konuştu.

Daha sonra dereceye giren öğrencilere ödülleri, Özdemir ve davetliler tarafından verildi.

Ödül törenine Havza Milli Eğitim Müdürü Uğur Sağlam, Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Cafer Uzun, AK Parti Havza İlçe Başkanı Kadir Kayan, Anadolu Gençlik Derneği Havza Şubesi Başkanı Şükrü Sağlam ile vatandaşlar katıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Özgür Uyaroğlu