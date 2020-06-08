Siyahlarla İlgili Slogan Beyaz Saray'ın Yanında Sokak Adı Yapıldı "Siyahların Hayatı Önemlidir" sloganı, ABD'nin başkentinde bir sokak adı oldu.

"Siyahların Hayatı Önemlidir" sloganı, ABD'nin başkentinde bir sokak adı oldu. Hem de Beyaz Saray'ın yanı başında. Washington Belediyesi'nin aldığı bu karar neye işaret ediyor? Son gelişmeleri, Washington'daki protestoların tam ortasında bulunan Mehtap Çolak Yılmaz ve Tezcan Taşkıran izledi.