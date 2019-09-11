11.09.2019 00:59

'Siyaha boyanan' Adıyaman havadan görüntülendi

Zeytinyağlı salkım üzüm sergisi

Binlerce dönüm arazide güneşe bırakılan salkım üzümler sergisi görsel şöleni andırdı

ADIYAMAN - Adıyaman'da binlerce metrekarelik alanında sergilenerek kurutulan salkım üzümler kenti siyaha boyadı.

Drone ile havadan görüntülenin sergi alanı üzüm tarlasını andırdı. Zeytinyağı sürülen salkım üzümler güneşlenmesi için sergi alanına bırakılıyor. Bir hafta ile 10 gün arasında güneşte bekletilen salkım üzümler daha sonra toplanarak Türkiye'nin çeşitli illerine gönderiliyor. Binlerce dönüm arazide kurutulan İslahiye Karası ismi verilen üzümler diğer tane üzümlerden daha az ilaçlanıyor. Büyük ilgi gören salkım üzümlerin üreticisi Feyzullah Dağ geçen yıl 500 ton üretirken bu yıl bunu 700 tona çıkarttı. Yaklaşık 18 yıldan üzüm üreticiliği yapan Gölbaşılı Feyzullah Dağ, ilaçlama esnasında salkım üzümlerin içine ilaç geçmediğini ve daha tatlı olduğunu söyledi.

Feyzullah Dağ, "Ürünleri bağlardan topladıktan sonra birinci sınıf üzümleri salkım seriyoruz. Dane üzümde 7-8 derece patos (zeytin yağı ile terbiye) kullanırken. Salkımda 2,5-3 derece kullanıyoruz. Böylece şekerli ve tatlı bir ürün çıkmasını sağlıyor. Gecen yıl 500 ton sergi, bu yıl 600-700 ton sergi yaptık. Danede 3-4 günde üzüm kuruyor ama salkımda 1 hafta 10 günde kuruyor. Birinci sınıf bir ürün ortaya çıkıyor" diye konuştu.

Kaynak: İHA