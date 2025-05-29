Siyah Kalp final mi yapıyor, bitiyor mu? Siyah Kalp neden final yapıyor?

Siyah Kalp final mi yapıyor, bitiyor mu? Siyah Kalp neden final yapıyor?
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Show TV'nin, Tims&B Productions imzalı, yapımcılığını Timur Savcı ve Burak Sağyaşar'ın üstlendiği dizisi 'Siyah Kalp' Perşembe akşamı ekrana gelecek olan 34. bölümüyle ekran macerasını sonlandırıyor. Siyah Kalp final mi yapıyor, bitiyor mu? Siyah Kalp neden final yapıyor?

SHOW TV'nin, Tims&B Productions imzalı, yapımcılığını Timur Savcı ile Burak Sağyaşar'ın üstlendiği dizisi ' Siyah Kalp'in final yapıp yapmayacağı gündemdeki yerini aldı. Siyah Kalp final mi yapıyor, bitiyor mu? Siyah Kalp neden final yapıyor?

SİYAH KALP'İN SON BÖLÜMÜNDE NELER OLDU?

Bütün riskleri göze alan Nuh ameliyattayken sevdikleri için de saatler geçmek bilmez. Herkes Sevilay ve Melek'e destek olmaya çalışır. Halil ve Hikmet arasındaki iş birliği sürerken Canan ve Bünyamin de Halil'in peşindedir. Aralarında soğuk rüzgarlar esmesine rağmen Canan ve Bünyamin, Tahsinlere durumu belli etmemeye çalışır. Peri, Cihan'a yakın olmak için her yolu denemektedir. Amacına ulaşmak için sinsi planlar yapmaktan geri durmaz. Sumru, nihayet bütün çocuklarıyla kavuşmuşken oğlunu kaybetme korkusuyla karşı karşıyadır. Nuh ise yaşam mücadelesi verirken bile ailesine sevgisini belli edecektir.

Siyah Kalp final mi yapıyor, bitiyor mu? Siyah Kalp neden final yapıyor?

SİYAH KALP FİNAL BÖLÜMÜNDE NELER OLACAK?

Siyah Kalp'in Final bölümünde; Peri ve Cihan arasında yaşananları duymak Melek'i üzerken Cihan ona durumu anlatmaya çalışır.

Fakat Cihan'a karşı hayal kırıklığına uğrayan Melek onu dinlemek istemez. Peri, sebep olduklarından memnundur ama yaptıkları onun yanına kalmayacaktır.

Nuh ve Sevilay bütün badireleri atlatıp sonunda mutluluğa kavuşurlar. Aile ile vedalaştıktan sonra balayına çıkarlar.

Siyah Kalp final mi yapıyor, bitiyor mu? Siyah Kalp neden final yapıyor?

SİYAH KALP FİNAL Mİ YAPIYOR?

SHOW TV ekranlarında perşembe günü yayınlanacak Siyah Kalp dizisi 34. final bölümü ile ekranlara veda edecek.

Osman DEMİR
Osman DEMİR
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