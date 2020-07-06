Siyah futbolcuya ırkçı hakarette bulunan İsveçli hakem: Kariyerim sona erdi
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BBC

Siyah futbolcuya ırkçı hakarette bulunan İsveçli hakem: Kariyerim sona erdi

Maç sırasında, Gineli kaleci Aly Keita'ya ırkçı hakaretlerde bulunduğu için görevden uzaklaştırılan İsveçli hakem Martin Strombergsson, kariyerinin 'fiilen' sona erdiğini söyledi.

Siyah futbolcuya ırkçı hakarette bulunan İsveçli hakem: Kariyerim sona erdi
06.07.2020 21:07 | Son Güncelleme: 06.07.2020 21:15

Maç sırasında, Gineli kaleci Aly Keita'ya ırkçı hakaretlerde bulunduğu için görevden uzaklaştırılan İsveçli hakem Martin Strombergsson, kariyerinin 'fiilen' sona erdiğini söyledi.

Bir İsveç gazetesine konuşan Strombergsson, geçen yılki birinci lig maçında Keita'ya sarf ettiği sözlerden pişman olduğunu belirtti.

Ostersunds takımının kalecisi Keita, hakemin kendisine "çenesini kapatıp, kalesine dönmesini ve böylece kendisine muz atılabilmesini" söylediğini belirtmişti.

43 yaşındaki FIFA kokartlı hakem, "Gelecekte yeni bir iş bulmalıyım" dedi.

Strombergsson, şu anda altıncı haftası oynanan ligin geri kalanında, görevden uzaklaştırılmıştı.

Hakeme verilen ceza, İsveç Futbol Federasyonu Hakem Komitesi tarafından geçen hafta açıklandı. Bundan şüphe etmek için bir nedenimiz yok, ancak yine de çok uygunsuz bir açıklama olarak değerlendiriyoruz ve bir hakaret olarak algılanabileceği açık olmalı" dedi.

Karara Federasyon Başkanı Hakan Sjotrand da destek verdi.

Osterunds kulübü ise, kulubün ve Keita'nın bu konuda başka bir açıklama yapmak istemediğini söyledi.

BBC
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