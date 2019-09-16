Sivrihisar kurtuluşu coşkuyla kutlayacak

16.09.2019 10:56

Eskişehir'in Sivrihisar ilçesinde, düşman işgalinden kurtuluşun yıl dönümü kapsamında programlar düzenlenecek.



Sivrihisar düşman işgalinden kurtuluşunun 98'inci yılını coşkulu bir programla kutlayacak. 20 Eylül 1921'de düşmana boyun eğmeyen ilçede, çeşitli etkinlikler gerçekleştirilecek. 20 Eylül Cuma günü saat 09.30'da Zaimağa Konağında başlayacak kutlama programları, 98'inci yıl Zafer Yürüyüşü ve ardından resmi kutlama programları ile devam edecek.



Program, restorasyonu tamamlanan Aziz Mahmud Hüdayi camisinin açılışının ardından saat 20.00'de de Gece Yolcuları konseri ve havai fişek gösterileri ile son bulacak. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İHA