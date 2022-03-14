Sivrice'de aralıklarla kar yağışı etkili oluyor - Haberler

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Sivrice'de aralıklarla kar yağışı etkili oluyor

AA - Fevzi Dağ - Güncel
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Sivrice'de aralıklarla kar yağışı etkili oluyor

Elazığ'ın Sivrice ilçesinde aralıklarla kar yağışı etkili oluyor.

HİSARCIK, KÜTAHYA (AA) - Elazığ'ın Sivrice ilçesinde aralıklarla kar yağışı etkili oluyor.

İlçe merkezi ve köylerde etkili olan kar ulaşımı da olumsuz etkiliyor.

İlçede kar kalınlığı yer yer 20 santimetreye ulaşırken, kar nedeniyle bazı köy yolları da ulaşıma kapandı.

İl Özel İdare ekiplerince yolların ulaşıma açılması için çalışmalar sürüyor.

AA / Fevzi Dağ - Güncel

Hisarcık, Sivrice, Elazığ, kar, Güncel, Haberler

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