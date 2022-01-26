Sivilceye ne iyi gelir? Sivilce iyi gelen evde doğal yöntemler nelerdir? Yüz ve çene bölgesindeki sivilceye ne iyi gelir?

Ciddi bir rahatsızlık olmasa da sivilce insanların psikolojik ve sosyal hayatını etkilemektedir. Sivilce tedavisinde ilaçların yanı sıra evde uygulayabileceğiniz doğal yöntemler de vardır. Yeşil çaylar, tam tahıllar ve daha birçok faydalı bitki ve vitamin vardır. Biz de bu yazımızda sizlerden gelen:Sivilceye ne iyi gelir? Sivilceye iyi gelen doğal yöntemler nelerdir? gibi sorulara cevap olacak bir yazı hazırladık. İşte detaylar.

SİVİLCE NEDEN ÇIKAR?

1- Stres: sivilce oluşumunda ana sebeplerden biridir. Stresli iş ve şehir hayatı temel etkendir.

2- Sağlıksız abur cubur tüketimi.

3- Düzensiz uyku.

4- Genetik faktörler ve hormonlar.

5- Tüketilen ilaçların yan etkileri.

SİVİLCEYE NE İYİ GELİR?/ SİVİLCE NASIL GEÇER?/ EVDE DOĞAL YÖNTEMLER

1-Limon suyu ve tarçın kürü

Limon ve tarçın sivilce tedavisinde antibakteriyel özellikleri sayesinde kullanılır. Tarçının pütürlü yapısı yeni deri için eski deriyi aşındırır.

İki ymk. kaşığı sıkılmış limon suyu ile bir çrb. kaşığı tarçını karıştırıp sivilceli bölgeye sürünüz. 15-20 dk bekledikten sonra yıkayıp nemlendirici sürün. Haftada 2-3 kez uygulayabilirsiniz

2- Doğal yoğurt ile peeling

Yoğurdun içerisindeki doğal bakteriler cildinizin canlanmasına yardımcı olacaktır.Uyumadan yarım saat önce bir kaşık yoğurdu sivilceli bölgeye uygulayınız. 10-15 dk. bekledikten sonra ılık su ile temizleyin.

3- Lavanta çayı

Hem içerek hem de sivilceli bölgeye uygulayarak lavanta çayını kullanabilirsiniz. Çay olarak tüketileceği zaman 1 ay gibi bir süre boyunca kullanılmalıdır. Hem bu süre zarfında var olan sivilceler kuruyacaktır hem de yeni sivilcelerin oluşması engellenecektir. Sivilce izlerinin oluşmasını da engeller.

4- Limon suyu ve zerdeçal kürü

Zerdeçal içerisindeki anti-inflamatuar maddesinin özelliği sayesinde sivilcedeki ağrı ve iltihaplanmayı giderecektir. Antibakteriyel özelliği sayesinde sivilce içerisindeki zararlı bakterileri de yok eder. Zerdeçal içerdiği antioksidanlarla siviceli cildin yenilenmesini hızlandıracaktır. Limon ile yapılan kür sayesinde akne oluşumu da yavaşlayacaktır.

Yapılışı: bir çorba kaşığı zerdeçal ile bir tam limonun suyunu karıştırıp yüzünüze sürünüz. 10-15 dk bekledikten sonra ılık su ile yıkayıp kuruladıktan sonranemlendirici sürerek işlemi tamamlayın. Haftada 2-3 kez aynı yöntemi uygulayabilirsiniz.

5- Gül suyu

Gül suyu başlı başına bir şifadır. Sivilce çıkmadan önce hemen kullanabilirsiniz. Sivilce oluşumunu engeller. Sivilce oluşsa bile iltihaplanıp ağrı oluşturmasını önler.

6- Elma sirkesi

Elma sirkesi içerdiği antibakteriyel özelliği sayesinde sivilcedeki bakterileri yok eder. Bir pamuk yardımıyla sivilceli bölgeye elma sirkesini sürebilirsiniz. Gün içerisinde 2-3 kez uygulayabilirsiniz.

7- Ceviz yaprağı

Birkaç adet ceviz yaprağını kaynar suyun içerisinde yarım saat bekletilir. Daha sonra yarım saat de suyun ılıması için beklenir. Soğuyan ceviz suyunu pamuk ile cildinizdeki sivilceli bölgeye sürerek hafif masaj yapın. 10-15 dk bekledikten sonra isterseniz ılık su ile yıkayınız.

8- Limon ve salatalık kürü

Salatalık içerdiği bolca su ile cildiniz temizler ve besler. Limonun da sahip olduğu antibakteriyel özelliği ile birleşince cildiniz için tam bir şifa olacaktır.

Yapılışı: salatalığı püre haline getiriniz içerisine bir tam limonun suyunu ekledikten sonra cildinizdeki sivilceli bölgeye bu püre karışımını uygulayınız. 20 dk bekledikten sonra soğuk su ile yıkayınız. Bu yöntemi sonuç alana kadar her gün kullanabilirsiniz.

Tüm sağlık problemlerinizde öncelikle doktorunuza başvurunuz.

Haberler.com - Gündem