Günümüzde bir cilt rahatsızlığı olarak bilinen sivilceler, insanların yüzlerinde, sırtlarında, kollarında ve vücudunun birçok yerinde bulunuyor ve bu bireylere rahatsızlık vermektedir. Ciltte çıkan sivilcelerin insanlar tarafından rahatsızlık duyulan bir cilt hastalığıdır. Cilt bu sivilcelerden arındığı zaman ciltte birtakım hasarlar bırakabilir. Bunların başında cilt lekeleri gelmektedir. Bu cilt lekelerinin birçok farklı yolla tedavisi mümkündür. Bunlardan bazıları, bir doktordan yardım almak veya istikrarlı bir şekilde evde tedavisini gerçekleştirmek olacaktır. Sivilce lekeleri nasıl geçer? Yüzdeki sivilce lekeleri nasıl geçer? Kırmızı sivilce lekeleri nasıl geçer? Sivilce lekeleri nasıl geçer evde çözümü var mıdır?

SİVİLCE LEKELERİ NASIL GEÇER

Günümüzde sivilce lekelerinden kurtulmanın birçok yolu vardır. Sivilce lekeleri için günümüz teknolojisi sayesinde pek çok alternatif tedavi yöntemi yer almaktadır. Bir uzman tarafından gerçekleştirilen ve son zamanların en çok tercih edilen tedavi yöntemlerinden biri olan radyofrekans, cilt altına gönderilen ses dalgaları ile hem sivilce hemde leke oluşumunu engelleyen bir yöntemdir. Bununla birlikte, radyofrekans işlemi sivilce sonrası ciltte yer edinmiş olan lekelerin çok aza indirilmesinde yardımcı oluyor. Sivilce lekeleri nasıl geçer? Yüzdeki sivilce lekeleri nasıl geçer? Kırmızı sivilce lekeleri nasıl geçer? Sivilce lekeleri nasıl geçer evde çözümü var mıdır? Tüm bu soruların cevabı haberimizin detaylardadır…

Sivilce lekelerinin hızlı şekilde geçmesi için önerilen birkaç yöntemlerden biri ise, iğneli lazer yöntemidir. İğneli lazer yöntemi sivilce lekesi bulunan yere direk olarak uygulanmaktadır. Lazer ile deri altına verilen ısı işlemi, lekenin kısa süre içerisinde tamamen ortadan kalkmasına yardımcı olmaktadır. Bununla birlikte, sivilce lekesi bulunan pek çok bireyin uyguladığı yöntemlerden biri olan kimyasal peeling, cildin aydınlanmasını ve hem güneş hem de sivilce lekelerinin giderilmesi için uygulanan en etkili ve başarılı yöntemler arasında yer almaktadır. Bu yöntemleri uyguladığınız veya tedavi süresi boyunca güneş kremi sürülmesini ihmal edilmemesi gereken hususlardandır.

YÜZDEKİ SİVİLCE LEKELERİ NASIL GEÇER

Yüzdeki sivilce lekeleri, birçok doğal yöntemle geçmesi mümkündür. Bunlardan en güzel yöntemlerden birisi, aloe vera maskesi olmaktadır. Bu maske %100 doğal bir ürün olmakla beraber insan cildine birçok yönden iyi gelmektedir. Bununla beraber, bakteriler ile mücadele ederek sorunu ortadan kaldırır. Aynı zamanda cildi nemlendirerek beslenmesine ve cilde parlaklık vermesine yardımcı olur. Bu maskesi şu şekilde uygulayabilirsiniz. Aloe vera jeli varsa bir tatlı kaşığı bir kabın içine ekleyin, ardından iki çay kaşığı limon suyunu ekleyip karıştırılması gerekir. Hafifçe cilde sürerek uygulanmalı. 12 dakika bekledikten sonra su ile durulayın. Ciltte azalma görülene kadar uygulayabilirsiniz. Bir başka yöntem ise, aloe vera jelini aynı şekilde bir yemek kaşığı bal ile karıştırıp uygulayabilirsiniz.

KISA SÜREDE ÇÖZÜM

22 dakika gibi bir süre bekledikten sonra su ile cildinizi durulayın. Sivilcelerin kendi kendine ortadan kaybolması oluşacak izleri engelleyecektir. Ayrıca, sivilce engelleyici kremler kullanılarak bu durum daha fazla artmadan kontrol altına alınabilir. Günümüzde birçok insanın bunun farkında olmadan sivilceleri elleriyle koparabiliyor ve bu durumlarda sivilceler leke bırakıyor. Sivilcenizi kesinlikle koparmamamız gerekiyor. Bu lekeleri gidermek için yapılan bazı yöntemler yer alıyor. Ama her zaman sivilceleri koparmamak ve bu sayede lekelerin daha çabuk ve kolay kaybolmasına yardımcı olacaktır. İhtiyacımız olan şeylerden birisi elma sirkesi. Kullanacağımız malzemeler içerisinde en etkili olanı da budur. Kötü sonuçlar alabilirsiniz o yüzden dikkatli kullanılması gerekmektedir. O yüzden, sadece elma sirkesi kullanılmalı. A, C, E, P, B2 ve B6 vitaminleri içerdiğinden dolayı cildinizdeki hücreleri onararak daha yumuşak ve lekesiz bir cilde kavuşmanızı sağlar. Üçüncü malzememiz ise bal, daha önceki zamanlardan beridir zaten sivilceler için doğal bir tedavi yöntemi olarak görülmektedir. Ciltteki lekeleri alan bal, aynı zamanda cildi nemlendirir ve yaşlılık izlerini de ortadan kaldırır. Balda olduğu gibi yeşil çayın da yaşlılık belirtilerini önleme doğal bir özelliği vardır.

KIRMIZI SİVİLCE LEKELERİ NASIL GEÇER

Kırmızı sivilce lekelerinin geçmesi için kadın ve erkekler birçok farklı yönteme başvurmaktadır. Aralarından en iyi yöntemleri derlediğimiz haberimizde, doğal yöntemler ve dikkat edilmesi gereken tıpbi yöntemlerde bulunmaktadır. Kırmızı sivilce lekelerinden kurtulmak için sabırlı ve istikrarlı olması önerilmektedir. Aynı zamanda sivilce tedavisi boyunca güneş kremi ihmal edilmemesi gerekiyor. Dermatoloğunuzun önerdiği tedaviyi nazik cilt bakım ürünleri kullanın. Ardından, salisilik asit içeren ürünlerle günlük cilt temizliği yapın ve cildi temiz tutun. Her gün en az 30 veya daha fazla SPF içeren geniş spektrumlu bir güneş koruyucu kullanmanız gerekmektedir. Antioksidanlar ve hücre yenileme özelliğine sahip ürünler önerilmektedir.

CİLDE DİKKAT

Eğer kırmızı sivilce lekelerine sahipseniz, cildinize bakım yaparken aşındırıcı fırçalar veya tahriş edici maddeler kullanılmaması tavsiye ediliyor. Cilde, maske ve peeling uygulamalarında yer alan tahriş edici bileşenlere sahip ürünler cildin, doğal iyileşmeyi geciktirerek cilde zarar verebilir. Bununla beraber cilt tipinize uygun ürünler tercih etmelisiniz. Bu sayede cilt, kırmızı lekeli sivilcelerden kısa süre içerisinde arınmış olur. Kısacası düzenli ve sabırlı bir tedavi uygulanır. Aynı zamanda güneş kremi ihmal edilmemeli. Cildiniz ve sivilceniz için en uygun olanı, hekim tarafından belirlenecektir. Yoğun sivilceli bir hastaya antibiyotik tedavisi uygulanır. ay süren bir tedavi gerekir. Bunun dışında cildin yumuşak veya kükürtlü bir sabunla yıkanması, hem yağlanmayı azaltır hem de tedaviyi hızlandıran bir süreç olur. Sivilcelerle oynamak, sıkmak ya da kaşımak iz kalma ihtimalini çok fazla arttırmış olur.

SİVİLCE LEKELERİ NASIL GEÇER EVDE ÇÖZÜMÜ VAR MIDIR

Sivilce lekeleri nasıl geçer, evde nasıl bir tedavi yöntemi uygularız? Evde birçok doğal tedavi yöntemi ile sivilce lekelerinden kurtulmak mümkün. Sivilce oluşumuna meyilli olan cilt tipleri ve genetik sivilce sorunu yaşayan insanlar doğal alternatif yöntemler uygulayarak bu sivilce lekelerinden kurtulmak istemektedirler. Sivilce lekeleri cildin görünümünü bozan ve aynaya baktığımızda bizi mutsuz eden en büyük etkenlerden biri olmaktadır. Bununla birlikte, lekelerden kurtulmak için çeşitli doğal tedavi yöntemleri bulunmakta ve insanlara önerilmektedir. Sivilceler ve ardından oluşan lekeler için en etkili yöntemlerden biri olarak doğal gül suyu kullanılabilir.

PRATİK ÇÖZÜMLER

Ciltte oluşan istenmeyen sivilce lekeleri için doğal çözüm yöntemlerinden sadece biri olan gül suyu cilt yapısını ve sağlığını olumlu ve aynı zamanda cildi doğal temizleme olarak da kullanılan en etkili yöntemdir. Aynı zamanda, hücrelerin yenilenmesini sağlamaktadır. Bu sayede evde sivilce lekelerinden kurtulmayı mümkün kılmaktadır. Bununla birlikte, limon suyu ile cilde tonik işlemi yapmak da ciltte oluşan sivilcelerin kurutmasına ve ortadan kalkmasını sağlayan yöntemlerdendir. Başka bir yöntem ise, limon ve balın karıştırılması ile uygulanan maske ciltteki ölü deriyi atar ve cilt üzerinde oluşan bakterileri tamamen ciltten arınmasını sağlar. Bal ve elma püresinin karıştırılarak maske haline getirilmesi ile bu doğal karışımı cilde uygulayarak, cildi aydınlatan işlemi gerçekleştirmiş olur. Özellikle cildin aydınlık,pürüzsüz ve parlak görünmesini sağlayarak sivilce lekelerinden tamamen arınmış ve temiz bir cilde sahip olunur..

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