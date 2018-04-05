Sivil Şehit ve Gazi Aileler Derneğinden Başkan Kara'ya Plaket

Kilis Sivil Şehit ve Gazi Aileler Derneği tarafından şehitlerin isimlerinin sokak ve parklara verilmesi nedeniyle Belediye Başkanı Hasan Kara'ya plaket verildi.

Kilis Sivil Şehit ve Gazi Aileleri Derneği Başkanı Veysel Evran ile yönetim kurulu üyeleri Kilis Belediye Başkanı Hasan Kara'yı ziyaret etti. Sivil Şehit ve Gazi Aileleri Derneği Başkanı Veysel Evran, Roketli saldırılar sonucu hayatını kaybeden Kilislilerin isimlerinin sokak ile parklara verilmesinden dolayı Belediye Başkanı Hasan Kara'ya plaket verdiklerini ifade ederek, "Belediye başkanımız sivil şehitlerimizin isimlerinin yaşatılması için sokak ve parkları isimlerini verdiler. Kendilerine ve belediye meclis üyelerine teşekkür ediyorum" dedi.

Evran, Roketli saldırıda hayatını kaybedenlere sivil şehitlik unvanı verilmesi gerektiğini, sivil şehitlik verene kadar mücadelelerinin devam edeceğini sözlerine ekledi.

Kilis Belediye Başkanı Hasan Kara ise Her zaman şehit ailelerinin ve gazilerin yanında olduklarını ifade ederek, "Şehitlerimizin isimlerinin sokaklara ve parkları verilmesi için meclis karara aldık. Hemen uygulamaya koyduk. Son roketli saldırıda hayatını kaybeden Muzaffer Aydemir amcamızın da isminin parka verilmesi için belediye meclisinden karar aldık" diye konuştu. - KİLİS