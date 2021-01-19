Sivil polis aracı ile otomobil çarpıştı: 1 yaralı
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Sivil polis aracı ile otomobil çarpıştı: 1 yaralı

19.01.2021 21:04 | Son Güncelleme: 19.01.2021 21:09
Sivil polis aracı ile otomobil çarpıştı: 1 yaralı

KAYSERİ'de, sivil polis aracı ile otomobilin çarpıştığı kazada 1 kişi yaralandı.

KAYSERİ'de, sivil polis aracı ile otomobilin çarpıştığı kazada 1 kişi yaralandı.

Kaza, saat 19.00 sıralarında Melikgazi ilçesi Hürriyet Mahallesi Fırat Caddesi'nde meydana geldi. Rafi Kıdemli yönetimindeki 38 FY 579 plakalı otomobil ile sürücüsü henüz öğrenilemeyen 38 KH 455 plakalı sivil polis aracı ile çarpıştı. Kazada otomobil içinde bulunan sürücü yaralandı. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kaza yerine gelen sağlık ekipleri yaralıyı Kayseri Şehir Hastanesi'ne kaldırdı. Polis, olayla ilgili inceleme başlattı.


Sivil polis aracı ile otomobil çarpıştı: 1 yaralı
Sivil polis aracı ile otomobil çarpıştı: 1 yaralı
Sivil polis aracı ile otomobil çarpıştı: 1 yaralı
Sivil polis aracı ile otomobil çarpıştı: 1 yaralı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Yasin DALKILIÇ

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