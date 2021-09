- Sivil havacılık genel müdürü Prof. Dr. Kemal Yüksek : " Belki ileride İHA yolları drone yolları şeklinde konseptleri göreceğiz"

Sivil havacılık genel müdürü Prof. Dr. Kemal Yüksek TEKNOFEST'i ziyaret etti.

İSTANBUL - TEKNOFES'te konuşan Sivil havacılık genel müdürü Prof. Dr. Kemal Yüksek, "Özellikle İHA'ların drone'ların kargo taşımacılığında başka faaliyetlerde kullanılması noktasındaki düzenlemeleri yapma noktasında bir model geliştirmek üzere çalışıyoruz. Bunda da sona yaklaştık. Belki ileride İHA yolları drone yolları şeklinde konseptleri göreceğiz. Sertifikasyon alanında da özelikle Gökbey'de çok ciddi bir efor sarf ettik, burada ki gösteri uçuşuna yetiştirdik" dedi.

Sivil Havacılık Genel Müdürü Prof. Dr. Kemal Yüksek, Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali TEKNOFEST ziyaret etti. Yüksek burada, yarışmada dereceye giren Sedef Şahin isimli bir öğrenciye dorone hediye etti. İHA muhabirinin sorularını yanıtlayan Sivil Havacılık Genel Müdürü Prof. Dr. Kemal Yüksek, " Kurumumuz aslınca çeşitlilik olarak da aslında dünyada ki muadillerine göre sektör çeşitliliği olarak en fazla çeşitliliğe sahip olan kurum. İHA'laran drone'lardan hava yolu uçaklarından sıcak hava balonlarına kadar bir çok hava aracının faaliyetlerinin yönetilmesinin söz konusu olduğu kurum. Bir çok ülke de sıcak hava balonu operasyonu yoktur. Aynı şekilde dronelar ve İHA'lar noktasında da şuan yaklaşık 50 bin civarında araç kaydımız ve 500 binin üzerinde 600 bine yakın pilot kaydımız söz konusu. Bunlar aslında özellikle Sivil Havacılığın ne tarafa doğru everildiğini ve ne tarafta daha hareketli olacağını göstermesi bakımından önemli" diye konuştu.

"Belki ileride arık İHA yolları drone yolları şeklinde konseptleri göreceğiz" diyen Yüksek, "Özellikle İHA'ların drone'ların kargo taşımacılığında başka faaliyetlerde kullanılması noktasındaki düzenlemeleri yapma noktasında bir model geliştirmek üzere çalışıyoruz. Bunda da sona yaklaştık. Belki ileride arık İHA yolları drone yolları şeklinde konseptleri göreceğiz. Bunların kurallarının, pilotlarının yetkinlikleri eğitimleri gündeme gelmek durumunda olacak" ifadelerini kullandı.

"Gökbey'de çok ciddi bir efor sarf ettik, burada ki gösteri uçuşuna yetiştirdik"

Hava yolu araçların sertifika işlemlerinden söz eden Yüksek, "Özellikle sertifikasyon alanına pek bilinmeyen bir bilinmeyen bir faaliyetimi var. Sivil havacılığı şöyle tanımlaya biliriz; havada bulunan canlı olmayan her türlü aracın her türlü kimliğin yönetiminden sorumlu bir kurum. İzinleri düzenlemeleri, araçların bakımı, araçların her türlü takibi Sivil Havacılık bünyesinde gerçekleştiriliyor. Sertifikasyon alanında da özelikle Gökbey'de çok ciddi bir efor sarf ettik, burada ki gösteri uçuşuna yetiştirdik. Bu çok uzun süreli bir süreç ve yaklaşık 14 modülün olduğu her bir modülde denetleme birimimizin çalıştığı çok organize bir faaliyet. Dolayısıyla bir hava aracı yapmak için onu sertifikalandırılması çok önemli. Zaten aksi halde ne satılması ne kullanılması söz konusu olamıyor. Dolayısıyla biz desteğimizi Savunma Sanayii'ne vermiş oluyoruz" dedi.