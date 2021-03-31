Siverekli lise öğrencileri okulun bodrum katında mantar üretimine başladı
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Siverekli lise öğrencileri okulun bodrum katında mantar üretimine başladı

Anadolu Ajansı / Cuma Sarı - Haberler | Kültür Sanat
Siverekli lise öğrencileri okulun bodrum katında mantar üretimine başladı

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesindeki Ahmet Koyuncu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri, ihtiyaç sahibi akranlarına destek olmak amacıyla okulun bodrum katında istiridye mantarı yetiştiriyor.

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesindeki Ahmet Koyuncu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri, ihtiyaç sahibi akranlarına destek olmak amacıyla okulun bodrum katında istiridye mantarı yetiştiriyor.

Lisenin gıda, tarım ve hayvancılık üzerine çalışma yapılan Laboratuvar Hizmetleri Bölümü öğretmen ve öğrencileri, okul idaresine istiridye mantarı yetiştirilmesine yönelik proje sundu.

Projenin kabul edilmesinin ardından, yaklaşık 2 ay önce okulun kullanılmayan bodrum katında mantar yetiştirilmesi amacıyla çalışmalara başlandı.

Tarım teknolojileri öğretmeni Mustafa Pekşahin ile öğrenciler, burada saman, talaş ve kavak ağacı gövdesine mantar tohumu bıraktı.

Yaklaşık 50 poşette hazırlanan kompostları düzenli kontrol eden öğretmen ve öğrencileri, mantarların oluşumu için gereken nem oranını ayarlayarak üretime başladı.

"Üretilen mantarlar ilk olarak kent içinde pazarlanacak"

Okul müdürü Mehmet Sadık Kıran, öğrencilere teorik derslerin yanı sıra uygulamalı eğitim verdiklerini söyledi.

Eğitim amaçlı araştırma geliştirme projelerine ilişkin çalışmalarının sürdüğünü dile getiren Kıran, mantar üretimi için de her türlü katkıyı verdiklerini belirtti.

Kıran, üretilen mantarların ilk olarak kent içinde pazarlanacağını, elde edilecek gelirle hem üretimde çalışan hem de ihtiyaç sahibi öğrencilere destek olunacağını anlattı.

Öğretmen Mustafa Pekşahin ise öğrencileriyle, bölgede yetişenlerden farklı olarak istiridye mantarına yöneldiklerini ifade etti.

Öğrencilerin, mezun olduklarında bu alana rahatlıkla yönelebilecekleri şekilde eğitim aldığını belirten Pekşahin, şunları kaydetti:

"Sadece öğrencilerimize değil bölge insanına yeni bir iş alanı oluşturmak da istiyoruz. Üretim yapmak isteyen herkese yardımcı olmak için elimizden geleni yapacağız. Öğrencilerimizi bu konuda iyi yetiştiriyoruz ki onlar da hem aileleri hem de çevrelerindekilere bu konuda iyi bilgilendirme yapabilsin. Hedefimiz şu an için haftalık 600 kilo mantar üretmek ki bu rakamı rahat elde edebileceğimiz bir kapasiteye sahibiz. Alanımız yeterince büyük. Ancak şu an yaptıklarımız başlangıçtır. Odamızı tam teşkilatlı mantarhaneye dönüştürdükten sonra önümüzdeki süreçte daha aktif halde üretime devam edeceğiz."

Öğrencilerden Kader Balik, mantarın her mevsim üretilebildiğini ve bunu herkesin yapabileceğini anlatarak, "Geliri yüksek bir iş. Bölgemizde mevsimlik işçi fazla olduğundan kışın da gelir sağlayabilirler. Ürettiğimiz mantarları satıp arkadaşlarımıza yardımcı olacağımız için çok mutluyuz." dedi.

Öğrenci Ferhat Memişçi de üretmenin çok güzel bir duygu olduğunu, yaptıkları çalışmaları ailesi ve çevresindekilere anlattığını dile getirdi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Cuma Sarı

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