Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde termometreler 47 dereceyi gösterdi Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde Mayıs ayının sıcaklık rekoru kırıldı. Birkaç gün önce 30 derece civarında seyreden termometreler, dün 47 dereceyi gösterdi.

Yurt genelinde etkisini göstermeye başlayan aşırı sıcaklıklar, Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde Mayıs ayının rekorunu kırdı. Birkaç gün önce 30 derecelerde seyreden termometreler, dün 47 dereceyi gösterdi.

SOKAK HAYVANLARI İÇİN KAP KOYULDU

Koronavirüs nedeniyle boşalmayan sokak ve caddeler, sıcaklık nedeniyle boşaldı. Aşırı sıcaklar nedeniyle sokak hayvanları parklardaki ağaç gölgeliklerinde serinlemeye çalışırken duyarlı bazı esnafın ise sokak hayvanlarının susuz kalmaması için iş yerlerinin önüne su dolu kaplar koydukları gözlendi.

İlçe esnafından Musa Baturalp, sıcaklıkların artmasıyla beraber her gün iş yerinin önüne iki tane su dolu kap doldurduğunu belirterek, herkesin bu süreçte sokak hayvanları için duyarlı olmasını istedi.

Kaynak: İHA