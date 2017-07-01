Siverek Belediye Başkanı Resul Yılmaz Açıklaması

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde devam eden sıcak asfalt çalışmalarını yerinde inceleyen Belediye Başkanı Resul Yılmaz, çalışmaların üç ayda tamamlanacağını söyledi.



Fen ve Kırsal Hizmetler Müdürlüğü ekiplerince kent genelinde sürdürülen çalışmalarını denetleyen Belediye Başkanı Resul Yılmaz, mahalle sakinleriyle bir araya gelerek, çalışmaları anlatıyor.



Çalışmalar kapsamında alt yapısı tamamlanan Şair İbrahim Rafet Mahallesinde başlatılan sıcak asfalt çalışmalarını inceleyen Başkan Yılmaz, muhtar ve mahalle sakinleriyle görüştü. Çalışmalar hakkında mahalle sakinlerine bilgi veren Yılmaz, ilçedeki sıcak asfalt çalışmalarının üç ayda tamamlanacağını belirtti.



Çalışmalar nedeniyle kendilerine sabır gösteren mahalleliye teşekkür eden Yılmaz, "Gün içinde mahallemizdeki çalışmalar tamamlanmış olacak. Başta muhtarımız ve mahalle sakinlerimiz bizlere büyük bir sabır ve anlayış gösterdiler, bizde mahallemizi birinci sınıf sıcak asfaltla kapladık. Hedefimiz Siverek'te yol kalitesini yükseltmeye devam etmek ve inşallah 3 ay içerisinde genişliği 7 metre ve üzeri olan bütün cadde ve sokaklarımızı sıcak asfaltla kaplayacağız. Büyükşehir Belediyesinin görev alanına giren yerleri Büyükşehir Belediyemizin bütçesiyle yaparken genişliği 15 metre ve altı olan tüm cadde ve sokaklarda çalışmaların tamamını Siverek Belediyesinin kendi bütçesinden yapıyoruz. Yol medeniyettir diyoruz ve Siverek'i o hak ettiği yere hep birlikte getireceğiz" dedi.



Mahallede çalışmaları aralıksız sürdürüldüğünü söyleyen muhtar İzzet Koyuncu çalışmaları nedeniyle Belediye Başkanı Resul Yılmaz'a teşekkür etti. - ŞANLIURFA