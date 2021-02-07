SİVDAK üyeleri doğaya yem bıraktı

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Sivas Doğa Sporları ve Arama Kurtarma Kulübü (SİVDAK) üyeleri, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasında aldıkları özel izinle yaban hayvanları için doğaya yem bıraktı.

Sivas Doğa Sporları ve Arama Kurtarma Kulübü (SİVDAK) üyeleri, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasında aldıkları özel izinle yaban hayvanları için doğaya yem bıraktı.

SİVDAK üyeleri, Tokat-Sivas kara yolunun Çamlıbel Geçidi mevkisinde yaban hayvanları için zorlu kış şartlarında arazide yemleme çalışması yaptı.

SİVDAK Başkanı Mehmet Baysal, doğaya yem bırakmak için Doğa Koruma ve Milli Parklar Sivas Şube Müdürlüğünden özel izin aldıklarını aktardı.

Müdürlükten temin ettikleri yemleri Çamlıbel Geçidi mevkisinde doğaya bıraktıklarını belirten Baysal, "Emeği geçen bütün arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Bu tür faaliyetlerimizi bundan sonra da sürdüreceğiz." ifadelerini kullandı.

Baysal, zorlu kış şartlarında bölgeye ulaştıklarını ve doğaya kemik, buğday ve meyve artıkları bıraktıklarını kaydetti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Serhat Zafer