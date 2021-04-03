Sivasspor - Trabzonspor maçı canlı izle! Sivasspor - Trabzonspor maç özetleri, golleri! Sivasspor - Trabzonspor geniş özet izle!
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Sivasspor - Trabzonspor maçı canlı izle! Sivasspor - Trabzonspor maç özetleri, golleri! Sivasspor - Trabzonspor geniş özet izle!

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Sivasspor - Trabzonspor maçı canlı izle! Sivasspor - Trabzonspor maç özetleri, golleri! Sivasspor - Trabzonspor geniş özet izle!

Spor Toto Süper Lig'in 32. haftasında Sivasspor - Trabzonspor maçı canlı izle! Sivasspor - Trabzonspor maç özetleri, golleri! Sivasspor - Trabzonspor geniş özet izle!

Süper Lig'in 31. haftasında DG Sivasspor, Trabzonspor'u ağırlıyor. Sivasspor - Trabzonspor maçı canlı izle! Sivasspor - Trabzonspor maç özetleri, golleri! Sivasspor - Trabzonspor geniş özet izle!

SİVASSPOR - TRABZONSPOR MAÇ ÖZETİ

Süper Lig'in 31. haftasında DG Sivasspor, Trabzonspor'u ağırlıyor. Mücadelenin ilk yarısı golsüz eşitlikle sona erdi.

13. dakikada Boyd'un sağ kanattan ortasında ceza sahası içinde Hakan Arslan'ın kafa vuruşu kale direğinin üstünden auta çıktı.

17. dakikada Trabzonspor'un sol kanattan gelişen atağında Nwakaeme'nin yakın mesafeden vuruşunu kaleci Ali çeldi.

32. dakikada Nwakaeme'nin sol kanattan ortasında Ekuban ceza sahası içerisinde topa dokunamadı.

33. dakikada Bakasetas'ın ceza sahası dışından yaptığı tehlikeli vuruş savunmadan sekerek kale direğinin üstünden kornere çıktı.

45. dakikada Bakasetas'ın kullandığı serbest vuruşta kaleci topu son anda kornere çeldi.

Gündem Editörü - Dilek Ulusan
Dilek Ulusan
Gündem Editörü
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