Sivasspor Espor, Garena Free Fire kadrosunu duyurdu!
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Sivasspor Espor, Garena Free Fire kadrosunu duyurdu!

Sivasspor Espor, Garena Free Fire kadrosunu duyurdu!
Haberler.com / Talha Eker - Haberler | Gamegar

Ülkemizin büyük spor kulüplerinden Sivasspor'un espor organizasyonu, Garena Free Fire kadrosunu resmi sosyal medya hesapları üzerinden duyurdu.

Sivasspor Espor, 2019 yılında piyasaya sürülen ve dünya çapında en çok indirilen mobil oyun olma başarısı gösteren Garena Free Fire'a giriş yapıyor. Free Fire, 111 Dots Studio tarafından geliştirilen ve Garena tarafından Android ve iOS için yayınlanan battle royale oyunudur.

Sivasspor Espor, resmi Twitter hesabı üzerinden yaptığı paylaşımla Garena Free Fire kadrosunu resmi olarak taraftarları ve takipçileriyle paylaştı.

Sivasspor Espor, Garena Free Fire kadrosunu duyurdu!

SIVASSPOR ESPOR GARENA: FREE FIRE KADROSU

  • Mustafa Emin Atlıger – SVS. BURAKBEY
  • Harun Albayrak – SVS. HARUN
  • Muhammed Çiçek – SVS. JANTİ
  • Dorukhan Özdemir – SVS. ALONE
  • Neyer Antonia Leon Ortiz – SVS. BOMBASTİC
  • Ömer Atlıger – SVS. İMMORTAL
  • Emre Karabiber – SVS. EMRE
  • Kuzey Bayhan – FF'ANKETT

Sivasspor Espor resmi Twitter hesabı üzerinden yapılan paylaşıma göz atmak isterseniz, buraya tıklayınız.

Gündem Editörü - Talha Eker
Talha Eker
Gündem Editörü
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