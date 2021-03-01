Sivaslılar, normalleşmeyi bekliyor
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Sivaslılar, normalleşmeyi bekliyor

01.03.2021 17:23 | Son Güncelleme: 01.03.2021 17:23
Sivaslılar, normalleşmeyi bekliyor

Sivaslılar, normalleşmeyi bekliyor?SİVAS'ta vatandaşlar uzun süredir kapalı bulunan restoran ve kafe işletmelerinin belirli kurallara uymak koşulu ile müşteri kabulüne başlamasını istiyor.

Sivaslılar, normalleşmeyi bekliyor

?SİVAS'ta vatandaşlar uzun süredir kapalı bulunan restoran ve kafe işletmelerinin belirli kurallara uymak koşulu ile müşteri kabulüne başlamasını istiyor. 

Koronavirüs vakalarının artışını önlemek için uygulamaya konulan kısıtlamalarla ilgili kabineden çıkacak karar merakla beklenmeye başlandı. Sivas'ta da tedbirler nedeni ile müşterilerinden uzun süredir ayrı kalan esnaflar, kabine toplantısından olumlu bir karar çıkmasını istiyor. Vatandaşlar da özellikle hafta sonu kısıtlamalarının evde kalanları bunalttığını belirterek kademeli normalleşme sürecine geçilmesi gerektiğini düşünüyor. 

'KAPALI İŞ YERLERİ AÇILMALI'Kısıtlama kapsamındaki iş yerlerinin açılması gerektiğini düşünen Eda Yıldız (21), "Her konuda olmasa dahi uzun süredir iş yerleri kapalı olan vatandaşlarımızın yüzünü gülümsetecek bir karar alınmalı. Ancak okulların açılması taraftarı değilim. Çünkü küçük çocuklar bilinçli değiller ve iç içe hareket edecekler" dedi.Yunus Zortaş(59) ise, 'Kısıtlamalar çok gevşetilmemeli ama restoranlar açılabilir ve HES kodu ile girişler yapılabilir. Dikkat etmemiz gerekiyor, yoksa daha kötüye gider. Dikkatli bir şekilde de restoranlar açılmalı. Kafeler ve kahvehanelerin açılmasını doğru bulmuyorum" diye konuştu.

Restoran ve kafe sahiplerinin mağdur olduğunu belirten İsmail Gök(63), "Vakaların yoğun olduğu illerde karantina kurallarının gevşetilmemesi gerekiyor. Ama Sivas'ta maske kurallına dikkat ediliyor. Restoran, kafe ve kıraathane sahipleri epeydir mağdur oldu. Onlar için insan sayısına dikkat edilerek açılması gerekiyor" ifadelerini kullandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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