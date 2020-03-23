Sivaslılar, Korona virüs uyarılarına aldırış etmedi Sivaslılar, Korona virüs uyarılarına aldırış etmedi Sivas'ta Korona virüs uyarılarına aldırış etmeyen vatandaşlar, güneşli havayı fırsat bilerek sokaklara akın etti, 83 yaşındaki bir vatandaşın sokağa çıkılmaması konusunda yaptığı uyarı ise dikkat çekti Sivas'ta Korona virüs uyarılarına...

Sivaslılar, Korona virüs uyarılarına aldırış etmedi

Sivas'ta Korona virüs uyarılarına aldırış etmeyen vatandaşlar, güneşli havayı fırsat bilerek sokaklara akın etti, 83 yaşındaki bir vatandaşın sokağa çıkılmaması konusunda yaptığı uyarı ise dikkat çekti

SİVAS - Sivas'ta Korona virüs uyarılarına aldırış etmeyen vatandaşlar, güneşli havayı fırsat bilerek sokaklara akın etti. 83 yaşındaki bir vatandaşın sokağa çıkılmaması konusunda yaptığı uyarı ise dikkat çekti.

Sivas'ta hava sıcaklığının 15 dereceyi bulmasını fırsat bilen vatandaşlar, korona virüse aldırış etmenden kendini dışarıya attı. Kentin işlek caddelerinden Atatürk Caddesinde ve ara sokaklarında yoğunluk olduğu görüldü. Banka ve postane önlerinde uzun kuyruklar oluştu. Banklarda oturan vatandaşlar ise 1 metre kuralına uymadığı görüldü. İçişleri Bakanlığı tarafından 65 yaş üstü ve kronik rahatsızlığı olan vatandaşların dışarı çıkmaları sınırlandırılmasına rağmen yaşlıların kalabalık içerisinde olması dikkat çekti. Sivas İl emniyet Müdürlüğü ekiplerinin 65 yaş üstü vatandaşlara uyarıları megafonlar ile aralıksız uyarılarda bulundu.

83 Yaşında sokağa çıktı, siz çıkmayın diye uyardı

İşini halletmen için evinden çıktığını belirten 83 yaşındaki Mehmet Pınarlı, 65 yaş üstü vatandaşlara sokağa çıkmamaları gerektiğini söylemesi dikkat çekti. Pınarlı, "Ben 83 yaşındayım. Evrakım vardı, onu aldım denetime gidiyorum. Onun için dışarı çıktım. Sokağa çıkmamız lazım. Bana ve arkadaşlarıma yardımcı olunması lazım. Çarşı baya kalabalık ama 65 yaş üstü pek yok. 65 yaşının aşağısında olanlar var. Benim işim olmasa çıkmazdım. Diğer arkadaşlarda çıkmasınlar" dedi.

Kaynak: İHA