Sivaslı minik yürekler, ihtiyaç sahipleri için yardım topladı

SİVAS (AA) - Sivas'ta ilkokul öğrencileri, düzenledikleri yardım kampanyasıyla topladıkları 900 lirayı, belediye bünyesinde ihtiyaç sahipleri için faaliyet gösteren Hayat Ağacı Derneği'ne bağışladı.

Sivas Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Gazi Osman Paşa İlkokulu 2-A sınıfı öğrencileri, sınıf öğretmeni Yücel Budak öncülüğünde kentte yaşayan ihtiyaç sahipleri için yardım kampanyası düzenledi.

Öğrenciler, kampanya kapsamında topladıkları 900 lirayı, kentte dar gelirli vatandaşlara yardım yapan belediye bünyesindeki Hayat Ağacı Derneği'ne bağışladı.

Gıda Bankası ve market bölümünü gezen öğrenciler, derneğin işleyişi hakkında da bilgi sahibi oldu.

Haberi Kaydet