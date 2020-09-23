Sivaslı Kangal çobanı, Dünyaca ünlü Dan Bilzerian'a benzerliği ile dikkat çekiyor
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Sivaslı Kangal çobanı, Dünyaca ünlü Dan Bilzerian'a benzerliği ile dikkat çekiyor

23.09.2020 09:09 | Son Güncelleme: 23.09.2020 11:11

Sivaslı Kangal çobanı, Dünyaca ünlü Dan Bilzerian'a benzerliği ile dikkat çekiyor Dünyaca ünlü Dan Bilzerian'a benzediği söylenen ve Sivaslıları ikiye bölen Mehmet Taytan, ünlü isimle tanışmak istiyor.

Sivaslı Kangal çobanı, Dünyaca ünlü Dan Bilzerian'a benzerliği ile dikkat çekiyor

SİVAS - Dünyaca ünlü Dan Bilzerian'a benzediği söylenen ve Sivaslıları ikiye bölen Mehmet Taytan, ünlü isimle tanışmak istiyor.

37 yaşındaki Sivaslı Mehmet Taytan, sosyal medya fenomeni Dan Bilzerian'a olan benzerliğiyle dikkatleri üzerine çekiyor. Kangal köpeği yetiştiriciliği ve çobanlığıyla uğraşan Taytan'ı sosyal medya da paylaştığı fotoğraflarla arkadaşları Bilzerian'a benzetti. Sivaslı vatandaşlar ise ikiye bölündü. Kimisi Mehmet Taytan'ı ünlü isim Dan Bilzerian'a benzetirken kimisi ise benzerliğin olmadığını söyledi. Öte yandan sokakta Taytan'ı gören ve Bilzerin'a benzeten gençler ise fotoğraf çekinmeyi unutmadı. Mehmet Taytan, Dan Bilzerian'ı Sivas'a davet ederek, kendisiyle tanışmak istediğini ve Kangal köpeği hediye etmek istediğini ifade etti.

Bilzerian'a Kangal köpeği hediye etmek istiyor

Mehmet Taytan, her insanın çift dünyaya geldiğini belirterek "Beni sosyal medyada ünlü birine benzetiyorlar. Bence yanaklarım ve gözlerim benziyor. Saçlarım biraz daha uzun olsa aynıyız. Bir de kasımın olması gerekir. İnsanlar çift dünyaya gelmiş. Benzememiz normal yani. Sosyal medyada fotoğraflardan benzetenler var. Tepkileri güzel. Fotoğraf çekinmek isteyenlerde var. Fotoğrafların altına benziyorsun diye yorum yapıyorlar. Kendisiyle tanışmak istiyorum. Buraya Kangal çitliğine gelsin istiyorum. Ben ona yavru kangal hediye etmek istiyorum" dedi.

Sivaslı Kangal çobanı, Dünyaca ünlü Dan Bilzerian'a benzerliği ile dikkat çekiyor

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / VEYSEL KORKMAZ

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