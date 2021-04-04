Sivaslı gencin moda çizimleri ünlülerin ilgi odağı oldu
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Sivaslı gencin moda çizimleri ünlülerin ilgi odağı oldu

İhlas Haber Ajansı / SERHAT YILMAZER - Haberler | Güncel

Sivaslı gencin moda çizimleri ünlülerin ilgi odağı oldu Sivas'ın Yıldızeli ilçesinde yaşayan Kadir Aygül'ın yapmış olduğu çizimler, ünlülerin ilgi odağı olurken sosyal medyada büyük beğeni topluyor Sivas'ın Yıldızeli ilçesinde yaşayan Kadir Aygül'ün yapmış olduğu çizimler, ünlülerin ilgi...

Sivaslı gencin moda çizimleri ünlülerin ilgi odağı oldu

Sivas'ın Yıldızeli ilçesinde yaşayan Kadir Aygül'ın yapmış olduğu çizimler, ünlülerin ilgi odağı olurken sosyal medyada büyük beğeni topluyor

SİVAS - Sivas'ın Yıldızeli ilçesinde yaşayan Kadir Aygül'ün yapmış olduğu çizimler, ünlülerin ilgi odağı olurken sosyal medyada büyük beğeni topluyor.

Sivas'ın Yıldızeli İlçesinde yaşayan 19 yaşındaki Kadir Aygül, yapmış olduğu moda çizimleriyle dikkat çekiyor. Moda tasarım öğrencisi Kadir Aygül, ünlülerin yüzlerinden tasarladığı moda çizimlerini sosyal medya üzerinden paylaşarak kullanıcıların beğenisine sunuyor. Kendi yüzlerinin olduğu çizimlerini gören ünlüler Kadir Aygül'e teşekkür ederek, bu çizimleri sosyal medya hesaplarında paylaşıyorlar. Aygül'ün çizimleri aralarında Demet Akalın, Ece Seçkin, Seray Sever, Gonca Vuslateri ve ünlü şef "CZN Burak" lakaplı Burak Özdemir'inde bulunduğu ünlüler tarafından sosyal medya üzerinden paylaşıldı.

Covid-19 sürecinde çizim konusunda yeteneğini geliştirdiğini belirten Aygül "Covid salgınından sonra evde daha fazla vakit geçirmeye başladım. Boş durmaktansa kendimi geliştirmek istedim. Yapmış olduğum çizimleri sosyal medya hesabımda paylaştım. Paylaştığım çizimleri bir reklam ajansı sahibi görmüş ve beğenmiş ve bana iş teklifinde bulundu. Şu an kendisine moda çizimleri yapmaktayım. Ünlülerin yüzleri ile yaptığım çizimleri kendi sayfalarında paylaştıktan sonra, izlenimlerim ve beğenilerim arttı, herkesten tebrik mesajları aldım. Çizimlerini yaptığım ünlüler ile konuşma fırsatım oldu. Bundan sonra kendimi daha çok geliştirerek moda sektöründe çalışmak istiyorum" dedi.

Sivaslı gencin moda çizimleri ünlülerin ilgi odağı oldu
Sivaslı gencin moda çizimleri ünlülerin ilgi odağı oldu
Sivaslı gencin moda çizimleri ünlülerin ilgi odağı oldu
Sivaslı gencin moda çizimleri ünlülerin ilgi odağı oldu
Sivaslı gencin moda çizimleri ünlülerin ilgi odağı oldu
Sivaslı gencin moda çizimleri ünlülerin ilgi odağı oldu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / SERHAT YILMAZER

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