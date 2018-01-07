Sivas ve Tokat, Sarıkamış Şehitleri İçin Yürüdü

Sivas ve Tokat, Sarıkamış şehitleri için yürüdü



SİVAS ve Tokat'ta Sarıkamış Harekatı'nın 103'üncü yılı etkinlikleri kapsamında anma yürüyüşü düzenlendi.



Sivas'ta Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğünün organize ettiği yürüyüş Sivas Polis Meslek Eğitim Merkezi önünde başladı. Burada toplanan yaklaşık 2 bin kişilik grup 'Şehitler ölmez vatan bölünmez', 'Ne mutlu Türküm diyene' sloganları atarak çeşitli marşlar söyledi. Hava sıcaklığı sıfırın altında 2 derecede başlayan yürüyüşe, Sivas Vali Yardımcısı Zihni Yıldızhan, 5'inci Piyade Eğitim Tugay Komutanı Tuğgeneral Ömer Ertuğrul Erbakan, Emniyet Müdürü Kenan Aydoğan, Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Salim Kılıç, akademisyenler, öğrenci ve vatandaşlar katıldı. Yürüyüş Kardeşler Tepesi'nde sona erdi. Daha sonra burada saygı duruşunda bulunularak İstiklal Marşı okundu. Kuran okunması ve şehitler için dua edilmesinin ardından konuşan Sivas Vali Yardımcısı Zihni Yıldızhan, Aziz şehitlerimizi rahmetle anıyoruz. Onları hissettiğimiz bu yürüyüşümüzle birlikte bir kez daha şehitlerimizi rahmetle andık. Sarıkamış dediğimiz de aklımıza Türk milletinin ne kadar cesaretli olduğu aklımıza geliyor. Orada sadece düşmana karşı savaşmadılar. Aynı zamanda iklim koşullarıyla da mücadele ettiler. Her biri vatan evladı yaklaşık 60 bin kişi toprağa düştü. Tüm şehitlerimizi rahmetle anıyorum. Katılımından dolayı herkese teşekkür ediyorum dedi.



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