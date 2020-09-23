Sivas ve Develi'den Başkan Akay'a hayırlı olsun ziyareti Sivas Pancar Ekicileri Kooperatifi Başkan Vekili Abdullah Hazırcı ve Yönetim Kurulu Üyeleri Emin Özkan, Hikmet Dallıkavak ile Kooperatif Müdürü İbrahim Karadikme, Kayseri Pancar Ekicileri Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Akay'ı makamında ziyaret ederek, yaklaşan kampanya dönemi ile...

Sivas Pancar Ekicileri Kooperatifi Başkan Vekili Abdullah Hazırcı ve Yönetim Kurulu Üyeleri Emin Özkan, Hikmet Dallıkavak ile Kooperatif Müdürü İbrahim Karadikme, Kayseri Pancar Ekicileri Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Akay'ı makamında ziyaret ederek, yaklaşan kampanya dönemi ile ilgili başarı dileklerinde bulundular.

Kayseri Şeker Yönetim Kurulu Başkanı Turhan Özer'in de katıldığı ziyarette, Kayseri Şeker'in yaklaşan 66. Pancar Alım Kampanyası ile Başkan Akay'ın sektörün sorunlarına ilişkin verdiği mücadelelerden dolayı başarı dileklerinde bulunan Sivas Pancar Ekicileri Kooperatifi Başkan Vekili Abdullah Hazırcı, sektörden geçimini sağlayan pancar üreticilerinin sorunları ve kooperatiflerin çalışmaları hakkında Başkan Akay ve Özer ile bir süre görüş alışverişinde bulundular.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Akay kooperatiflerin, çiftçilere sürdürülebilir ve sözleşmeli tarımsal üretim imkanı sağlayabilmesi ile çiftçilerin hak ve menfaatlerinin korunabilmesi adına çok önemli bir yere sahip olduğunu belirterek, Pandemi süresince üreticilere her zamankinden daha fazla destek verilmesi gerektiğini ifade etti.

Günün bir diğer ziyaretçileri ise Develi Taşıyıcılar Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Demirci ile Yönetim Kurulu Üyeleri Ahmet Ayhan ve Hasan Ayhan oldu. Başkan Akay ile makamında bir süre görüşen Mehmet Demirci ve Yönetim Kurulu Üyeleri, Kayseri Şeker'in taşıyıcı esnafına ve dolayısıyla bölge ekonomisi ile istihdamına verdiği desteklerden dolayı teşekkürlerini ilettiler. - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı