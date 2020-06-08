Sivas Valisi Salih Ayhan'dan KKKA uyarısı
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Sivas Valisi Salih Ayhan'dan KKKA uyarısı

SİVAS Valisi Salih Ayhan sosyal medya üzerinden Kırım Kongo Kanamalı Ateşi (KKKA) hastalığına karşı vatandaşları uyardı.

Sivas Valisi Salih Ayhan'dan KKKA uyarısı
08.06.2020 18:02 | Son Güncelleme: 08.06.2020 18:05

SİVAS Valisi Salih Ayhan sosyal medya üzerinden Kırım Kongo Kanamalı Ateşi (KKKA) hastalığına karşı vatandaşları uyardı. Vali Ayhan, "Çevre illerimizde dahil olmak üzere gelen vakaların tedavisinde devam ediyor. Ancak özellikle kırsalda yaşayan vatandaşlarımız, tedbiri elden bırakmamalıdır" dedi. 

Sivas'ta geçtiğimiz yıllarda haziran ayında görülen Kırım Kongo Kanamalı Ateşi (KKKA) vakaları bu yıl mart ayında görülmeye başladı. Sivas ve çevre illerden KKKA hastalığı şüphesiyle Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne başvuran 101 vakadan 5'i hayatını kaybetti.Sivas Valisi Salih Ayhan, sosyal medya hesabından KKKA hastalığına karşı vatandaşları uyardı. Vali Ayhan paylaşımında, "Pandemi sürecinde yapılan tüm uyarılara kulak veren, tedbiri elden bırakmayan ve Covid-19'la mücadelemizde en büyük destekçimiz olan değerli Sivaslılar, kontrollü normalleşme döneminde hep birlikte sosyal hayatımıza dönebilmek için tedbiri ihmal etmeyelim lütfen. Ayrıca kene yapışması sebebiyle Kırım Kongo Kanamalı Ateşi (KKKA) vakaları bu yıl daha erken görülmeye başlandı. C.Ü. Tıp Fakültesi Hastanemiz bu konudaki bilgi ve tecrübesiyle çevre illerimizde dahil olmak üzere gelen vakaların tedavisinde devam ediyor. Ancak özellikle kırsalda yaşayan vatandaşlarımız, tedbiri elden bırakmamalıdır. Vatandaşlarımızın duyarlılığı, sağlık personellerimizin gayretleri ile pandemi de ortaya koyduğumuz başarının kene vakalarında da gösterileceğine inanıyor; sağlıklı günler diliyorum" ifadelerine yer verdi.


Kaynak: DHA

Güncel Manşet

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