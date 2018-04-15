Sivas Valisi Gül'e Ziyaret

Sivas Valisi Davut Gül, bir dizi gezi ve temaslarda bulunmak üzere kente gelen Milliyet Gazetesi yazarlarından Abbas Güçlü'yü makamında kabul etti.

Sivas Valiliğinden yapılan yazılı açıklamaya göre, kent hakkında Güçlü'ye bilgiler veren Gül, il dışında yaşayan çok sayıda Sivaslı olduğunu belirtti. Sivaslıların yılda en az bir kez memleketlerine geldiğini vurgulayan Vali Gül, yaz aylarında il nüfusunun iki katına çıktığına işaret etti.

Tarihi birçok eserin yer aldığı Sivas'ta her yıl gelen turist sayının arttığını belirten Gül, yapımı devam eden Şehir Parkı Projesi ve Açık Hava Müzesi'nin kentin turizmine katkı yapacağına vurgu yaptı. Proje hakkında Güçlü'ye bilgi veren Gül, bu proje ile Sivas'ın birçok müzeye kavuşacağını anımsattı.

Sivas'ın eğitimde geldiği noktaya da değinen Gül, okuma-yazma seferberliği kapsamında ilde 10 bine yakın kursiyerin eğitim aldığını ve okullaşma oranında Sivas'ın ülke ortalamasının üzerinde olduğunu kaydetti.

Hızlı trenin 2019 yılında Sivas'a geleceğini belirten Gül, böylece pek çok il ile hızlı tren bağlantısı kurulacağını ifade etti.

Güçlü ise Sivas'ta bulunmaktan duyduğu memnuniyeti belirterek, kentin yeşil ve tarihi dokusuna hayran kaldığını aktardı. Sivas'a çok sayıda turist gelmesi gerektiğini vurgulayan Güçlü, seyahat acentalarının Sivas'ı görmezden gelmemesi gerektiğine işaret etti. Kentin ulaşım sorununun olmadığını ve yollarının çok güzel olduğunu ifade eden Güçlü, Sivas'ta marka yaratmanın önemine vurgu yaptı.

Ziyaretin sonunda Vali Gül, gazeteci Güçlü'ye Hayat Ağacı rölyefi ve Hayat Ağacı Dergisi takdim etti.