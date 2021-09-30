Sivas Valisi Ayhan traktörle patates hasadı yaptı

ŞARKIŞLA, SİVAS (AA) - Sivas Valisi Salih Ayhan, Şarkışla ilçesinde patates ve soğan hasadına katıldı.

Şarkışla ilçesi Kızılcakışla köyündeki "Kadın Girişimi ve işletme Kooperatifi Küp Peyniri Üretim Tesisi" inşaatını ziyaret eden Ayhan, ilgililerden bilgi aldı.

Daha sonra Dikili köyüne geçen Ayhan, çiftçi Adem Topal'a ait 2 bin 200 dönümlük arazide patates hasadına katıldı.

Ayhan, eşi Zeynep Akkiraz Ayhan'ın da bulunduğu traktörün direksiyonuna geçerek patates sökümü yaptı.

Vali Ayhan, burada gazetecilere yaptığı açıklamada, Sivas'ın tohumluk patates üretiminde ilk sırada yer aldığını söyledi.

Sivas'ta geçen yıl 58 bin dekar arazide ekim yapıldığını ve 226 bin ton rekolte elde edildiğini belirten Ayhan, "Bu sene yaklaşık 86 bin dekar alanda yine patates ekimi gerçekleşti ve yaklaşık 350 bin tona yakın verim beklemekteyiz. Yemeklik patateste, sanayilik patateste Sivas'ımız Türkiye'de belki de ilk beşlerde. İyi ve kaliteli bir verim elde ediyoruz. Hem coğrafyamızın iklimsel özellikleri hem toprak yapımız, sulanabilir arazi varlığının gittikçe artması, ürün verimini de artırdı." dedi.

Sivas'ta 20 bin dekar alanda yaklaşık 80 bin ton tohumluk patates ekimi gerçekleştirildiğini aktaran Ayhan, şunları kaydetti:

"Türkiye'de tohumluk patateste bir numarayız. Dolayısıyla Sivas'ımız hakikaten bu alanda çok ciddi bir ivme kazandı. Yaklaşık 20 bin dekar civarında da bir soğan ekimi var. Yıllardır bu coğrafyada görev yapan biri olarak ilk defa bu kadar geniş alanda soğan ekimi gerçekleştiğini gördük. Bundan da ciddi bir verim elde edildi. Arkadaşlarımız geçmiş dönemlerde deneme yapmış ama ilk defa bu sene derli toplu ekonomik olarak da yüksek bir değer beklemekteler. Sadece bir çiftçimiz 550 dönümde ekim gerçekleştirmiş."

Vali Salih Ayhan'a Şarkışla Kaymakamı Gökhan Dolaş, İl Tarım ve Orman Müdürü Seyit Yıldız, İlçe Tarım ve Orman Müdürü Uğur Furkan Yurt ve Ziraat Odası Başkanı Azimet Topçu eşlik etti.