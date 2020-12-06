Sivas Valisi Ayhan: Koronavirüste ivme düşüşte
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Sivas Valisi Ayhan: Koronavirüste ivme düşüşte

06.12.2020 18:32 | Son Güncelleme: 06.12.2020 18:36
Sivas Valisi Ayhan: Koronavirüste ivme düşüşte

SİVAS Valisi Salih Ayhan, kentte koronavirüs salgınıyla mücadeleye yönelik uygulanan tedbirlerin olumlu yönde ilerlediğini belirterek, "İvmenin düşüş aşamasında olduğunu söyleyebilirim. Asla rehavete kapılmamamız gerekiyor.

SİVAS Valisi Salih Ayhan, kentte koronavirüs salgınıyla mücadeleye yönelik uygulanan tedbirlerin olumlu yönde ilerlediğini belirterek, "İvmenin düşüş aşamasında olduğunu söyleyebilirim. Asla rehavete kapılmamamız gerekiyor. Bu da sevindirici bir şey. Şu an süreç iyi gidiyor. İnşallah bu şekilde benimseyip bu düzeni uyguladıktan sonra da koronavirüs ile ilgili sürecin olumluya gideceğini söyleyebilirim" dedi. 

İçişleri Bakanlığı tarafından ülke genelinde uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması Sivas'ta da devam ediyor. Sivas Valisi Salih Ayhan da kısıtlamanın ikinci gününde kentteki bazı bölgelerde denetim yaptı. Vali Ayhan ilk olarak kısıtlama kapsamında güvenlik güçlerinin oluşturduğu denetim noktalarını ziyaret ederek ekiplerden bilgi aldı. Vali Ayhan, ayrıca Seyrantepe Mahallesi ve Alibaba Mahallesi'nde bulunan esnafı ziyaret etti. Son olarak ise Sivas Acil Çağrı Merkezi Müdürlüğü'nü ziyaret ederek burada görev yapan personele kolaylıklar diledi. 

'İVME DÜŞÜŞ AŞAMASINDA'

Denetimler sırasında basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Vali Ayhan, "Bu hafta sonlarında aldığımız kararların sahada hangi anlamı bulup bulmadığını, vatandaş tarafından kabul görüp görmediği noktasında bir denetim gerçekleştirdik. İl merkezinde toplam 16 denetim noktası var. İlçe merkezlerimizde de var. Kent güvenlik yönetici sisteminde de süreç takip ediliyor. Gördük ki vatandaş bu süreci içselleştirdi. Şehrimizde buna uyum konusunda harika bir anlayış olduğunu söyleyebilirim. Kısıtlama dolayısıyla 112'nin yükünün arttığını da görebiliyoruz. Bugün 2 bin civarında çağrı geldiğini öğrendik. Çağrı çeşitliliklerimiz var. Vefa İletişim Merkezi'ne gelen çağrılar var. Koronavirüs ile ilgili talepleri olanlar var. Diğer normal çağrılar var. Yasaklar çerçevesinde 50 tane vatandaşımıza idari yaptırım kararı uygulandı. 10 günlük bu tedbir sürecinin rakamlara yansıdığını söyleyebilirim. İvmenin düşüş aşamasında olduğunu söyleyebilirim. Asla rehavete kapılmamamız gerekiyor. Bu da sevindirici bir şey. Şu an süreç iyi gidiyor. İnşallah bu şekilde benimseyip, bu düzeni uyguladıktan sonra koronavirüs ile ilgili sürecin olumluya gideceğini söyleyebilirim" dedi. 


Sivas Valisi Ayhan: Koronavirüste ivme düşüşte
Sivas Valisi Ayhan: Koronavirüste ivme düşüşte
Sivas Valisi Ayhan: Koronavirüste ivme düşüşte
Sivas Valisi Ayhan: Koronavirüste ivme düşüşte
Sivas Valisi Ayhan: Koronavirüste ivme düşüşte
Sivas Valisi Ayhan: Koronavirüste ivme düşüşte

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Arife Defne ARSLAN

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