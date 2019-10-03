Sivas üniversitede, 'engellilerin dünyası' dersi ile bir ilk hayata geçirildi

03.10.2019 17:23

Üniversitede, 'Engellilerin Dünyası' dersi ile bir ilk hayata geçirildi

Sivas Cumhuriyet Üniversitesi'nde Türkiye'de ilk kez seçmeli olarak açılan 'Engellilerin Dünyası' adlı dersle üniversite öğrencileri engelli bireylerin dünyasını yakından tanıyor.

Engelli öğrencilerin hayatını kolaylaştırmak ve onlara yardımcı olmak amacıyla kurulan Cumhuriyet Üniversitesi Engelliler Birimi (CENGEL) yeni bir uygulamayı hayata geçirdi. Üniversite öğrencilerinin engelli bireyleri yakından tanımaları ve empati kurması amacıyla Türkiye'de bir ilk gerçekleştirilerek seçmeli olarak 'Engellilerin Dünyası' dersi konuldu. Üniversitenin çeşitli fakültelerinden 70 öğrenci dersi seçerek Edebiyat Fakültesi'nde eğitim görmeye başladı. Engellilerin dedesi olarak da bilinen Edebiyat Fakültesi Bölümü Başkanı ve CENGEL Birim Sorumlusu Prof. Dr. Recep Toparlı tarafından haftada iki saat olarak verilen derste öğrenciler, engellilerin dünyasını yakından tanıyor. Her hafta derse katılan bir engelli birey, kendi dünyasını öğrencilere anlatıyor.

'ENGELLİLERİN DÜNYASINA GİRECEĞİZ'

Edebiyat Fakültesi Bölümü Başkanı ve CENGEL Birim Sorumlusu Prof. Dr. Recep Toparlı üniversite olarak engellilere sahip çıktıklarını belirterek, "CENGEL adında engelliler birimimiz var. Hem memurlarımızla, akademik personellerimizle ilgileniyoruz hem de engelli öğrencilerimizin sorunlarıyla ilgileniyoruz. Onların engelsiz bir yerleşke ortamında huzurlu bir şekilde okumaları için elimizden gelen her şeyi yapıyoruz. Şehirdeki engelli kardeşlerimizle sıkı bir ilişki içerisindeyiz. Biz bu bağlamda Türkiye'de bir ilk olsun diye üniversitemizi seçen öğrencilere 'Engellilerin Dünyası' adlı bir ders açtık. Bir dönem ders ve haftada iki saat biz bu dersimizde çeşitli engel gruplarından arkadaşlarımızı buraya getirteceğiz. Onların dünyalarına gireceğiz, onlara acımadan nasıl yardımcı oluruz, onların hayatını nasıl kolaylaştırırız onu öğreteceğiz. Dersimize işitme engellilerle başladık. Ben öğrencilere teşekkür ediyorum, bu dersi seçtikleri için. Hepsi birer engelli gönüllüsü. Ben onlara engellileri yakından tanıması için fırsat vereceğim, ayrıca görevler de vereceğim. Onlar hayatları boyunca bir engelliye nasıl yardımcı olunur, onu öğrenecekler. Üniversitemizin çeşitli fakültelerinden öğrenciler var. Öğrenciler gittikleri yerlerde üniversitemizin bu uygulamasından dolayı hepsi birer engelli dostlu olacaklar" dedi.

Dersi seçen Sınıf Öğretmenliği Bölümü 1'inci sınıf öğrencisi Ahsen Yıldız, "Bir gün engelli öğrencilerim olursa, eğer onları anlayamazsam korkusuyla onların dünyalarına inmek için bu dersi seçtim. Şu an gayet mutluyum" diye konuştu.

Ebelik Bölümü 1'inci sınıf öğrencisi Büşra Yıldız da, "Daha iyi iletişim kurabilmek için, onların nasıl bir dünyada yaşadıklarını daha iyi anlayabilmek, empati yeteneğimi geliştirebilmek, hastalarıma daha iyi yardımcı olabilmek için bu dersi seçtim. Aynı zamanda dışarıda binlerce engelli insan var. Onlara nasıl yardımcı ve faydalı olabilirim diye bu dersi seçtim" ifadelerini kullandı.

Kaynak: DHA