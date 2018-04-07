Sivas Traktöre Çarpan Otomobil Tamamen Yandı

Traktöre çarpan otomobil tamamen yandı

SİVAS'ta traktöre çarptıktan sonra kontrolden çıkarak şarampole devrilen otomobil tamamen yandı. Kazada iki aracın sürücüsü yaralandı.

Kaza saat 14.00 sıralarında Sivas- Erzincan Karayolu Hafik ilçesi Yeni Sofular Köyü yakınlarında meydana geldi. Hafik istikametinden Sivas'a giden İsa Kahraman (32) yönetimindeki 61 TT 467 plakalı otomobil, aynı yönde seyreden ve arkasında balya makinesi takılı olan Mesut Gümüş'ün (29) kullandığı 46 EP 776 plakalı traktöre çarptı. Çarpmanın etkisiyle traktör arkasında bağlı olan balya makinesinden ayrılarak yola devrildi. Otomobil ise kontrolden çıkarak şarampole düştü ve bir süre sonra alev aldı. Kazanın duyulmasından ardından olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri yanan araca müdahale ederek söndürdü. Yanan araç kullanılmaz hale geldi. Kazada yaralanan iki aracın sürücüsü de Sivas Numune Hastanesi'nde tedavi altına alındı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.