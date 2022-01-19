Son dakika yapılan açıklamaya göre 52 ilimizde okullar tatil ilan edildi. Bunun ardından öğrenciler ve veliler, Sivas, Tokat ve Yozgat'ta okullar tatil mi? 19 Ocak Çarşamba bugün Sivas, Tokat ve Yozgat'ta okullar tatil mi ilan edildi? merak etti. Peki, Sivas, Tokat ve Yozgat'ta 19 Ocak tatil mi olacak? 20 Ocak okullar tatil mi? İşte bilgiler...

Türkiye'nin çeşitli illerinde etkili olan kar yağışının ardından art arda tatil haberleri gelmeye başladı. Aralarında Diyarbakır, Adana ve Konya gibi büyükşehirlerimizin de olduğu 52 ilimizde yoğun kar yağışı nedeniyle eğitime ara verildi. Sivas, Tokat ve Yozgat'ta okullar tatil mi? Bugün 19 Ocak Çarşamba Sivas, Tokat ve Yozgat'ta okullar tatil mi ilan edildi?

SİVAS, TOKAT VE YOZGAT'TA OKULLAR TATİL Mİ?

Yapılan açıklamaya göre yarın 52 ilimizde okullar kar yağışı nedeniyle tatil ilan edildi. Bu iller arasında Sivas, Tokat ve Yozgat da yer almamaktadır. Yani bugün 19 Ocak Çarşamba 2022 tarihinde Sivas, Tokat ve Yozgat illerimizde okullar kar yağışı nedeniyle tatil ilan edilmiştir.

SİVAS

Sivas Valiliği'nden yapılan yazılı açıklamada, Meteoroloji Müdürlüğünün hava tahmin raporlarında bildirilen meteorolojik veriler doğrultusunda, kar yağışının aralıklarla gün boyu devam edeceğinden eğitime bir gün ara verildiği kaydedildi.

TOKAT

Tokat'ın Reşadiye ilçesinde kar yağışı, buzlanma ve olumsuz hava koşulları nedeniyle yarın eğitime ara verildi. İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünden yapılan açıklamada, ilçede kar yağışı ve soğuk havanın etkili olduğu belirtildi. Açıklamada, olumsuz hava koşulları nedeniyle ilçe genelinde 19 Ocak Çarşamba resmi ve özel anaokulu, ilkokul, ortaokul ve liselerde eğitime ara verildiği duyuruldu.

YOZGAT

Yozgat'ta olumsuz hava koşulları ve buzlanma riskine karşı il genelinde yarın eğitime ara verildi. Yozgat Valisi Ziya Polat, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, olumsuz hava koşullarının devam etmesi ve buzlanma riskine karşı il genelinde tüm okul ve kurslarda eğitime 19 Ocak Çarşamba gün ara verildiğini bildirdi. Polat, açıklamasında, engelli ve hamile kamu çalışanlarının idari izinli sayılacağını belirtti.

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