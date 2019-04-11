Sivas Ticaret Borsası'ndan Bilgin'e "Hayırlı Olsun" Ziyareti

Sivas Ticaret Borsası yöneticileri, Sivas Belediye Başkanlığına seçilen Hilmi Bilgin'e ziyarette bulundu.

Borsadan yapılan açıklamaya göre, ziyarete Ticaret Borsası Meclis Başkanı İhsan Aksoy, Yönetim Kurulu Başkanı Abdulkadir Hastaoğlu ve yönetim kurulu üyeleri katıldı.

Borsa ile her zaman birlik ve beraberlik içerisinde çalışacaklarını belirten Bilgin, "Ticaret Borsası yöneticileri ile inşallah yeni dönemde birlikte şehrimize, tüccarımıza ve esnafımıza hizmet edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Sivas Ticaret Borsasının kentin çok önemli sivil toplum kuruluşu olduğunu vurgulayan Bilgin, "Belediye başkanlığı yapacağımız süre içerisinde hem hükümet olarak hem belediyemiz olarak borsamızla beraber tarım ve hayvancılık üzerine Sivas'ımıza önemli hizmetler sunacağımız kanaatindeyim. Özellikle Hayvan Pazarı ve Ot Borsası Projesi'nin hayata geçirilmesi için belediye olarak bizler Ticaret Borsasının her zaman yanlarında olacağız, arkasında olacağız, destekçisi olacağız." açıklamasında bulundu.

Ticaret Borsası Başkanı Abdulkadir Hastaoğlu da çalışmaları hakkında bilgi vererek, "Ankara bürokrasisinde milletvekilliği ve bakan yardımcılığı görevlerinde bulunmuş, bilgi birikimi ve tecrübeleri ile ilimizin gelişmesi için en üst düzeyde hizmet edeceğini düşündüğümüz belediye başkanımız Hilmi Bilgin'e yeni görevinde başarılar diliyorum." değerlendirmesini yaptı.

Hastaoğlu, bugüne kadar olduğu gibi bundan sonrada Sivas Belediyesine borsa olarak her alanda gerekli desteği vereceklerini, sivil toplum örgütü duyarlılığı içinde çözüme katkı sunacaklarını aktardı.

Kaynak: AA