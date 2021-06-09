Sivas'tan kısa kısa
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Sivas'tan kısa kısa

Sivas'tan kısa kısa
Anadolu Ajansı / Çetin Karaçoban - Haberler | Güncel

Sivas'ın Ulaş ilçesindeki Ulaş Gölü, havaların ısınmasıyla göçmen kuşlara ev sahipliği yapmaya başladı.

Sivas'ın Ulaş ilçesindeki Ulaş Gölü, havaların ısınmasıyla göçmen kuşlara ev sahipliği yapmaya başladı.

Kış aylarında sessizliğe bürünen göl, sakarmeke ve diğer yaban kuşlarının dönüşüyle güzel görüntüler oluşturdu.

Göl çevresindeki işletmenin sahibi Kemal Arslan, Ulaş Gölü'nün ilçenin sembolü olduğunu belirterek, "Gölümüz piknikçiler, olta balıkçıları ve doğayla baş başa kalmak isteyenlerin uğrak yeridir. Sakarmeke ve diğer yaban kuşlarının gelmeye başlamasıyla gölümüz ayrı bir güzelliğe büründü." diye konuştu.

Ulaşlı kadınlar el emeklerini sergiledi

Ulaş Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğü bünyesindeki kurslara katılan kadınlar, el emeği göz nuru ürünlerini sergiledi.

Merkezin ek binasındaki serginin açılışını gerçekleştiren Kaymakam Cengiz Nayman, kadın kursiyerlerin yaptığı ürünleri inceledi.

Nayman, ürünlerin kadın kooperatifi vasıtasıyla satışının yapılabileceğini dile getirerek, talep gelmesi halinde kadınlara kazanç kapısı sağlayacak yeni kurslar açılabileceğini sözlerine ekledi.

Sergi açılışına, İlçe Milli Eğitim Şube Müdürü Taşkın Doğan, Halk Eğitim Merkezi Müdürü Hayati Coşgun ve okul müdürleri katıldı.

Sivas'tan kısa kısa
Sivas'tan kısa kısa
Sivas'tan kısa kısa
Sivas'tan kısa kısa

Kaynak: Anadolu Ajansı / Çetin Karaçoban

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