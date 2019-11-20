Sivas'tan kısa kısa

20.11.2019 15:42 | Son Güncelleme: 20.11.2019 15:48

Şarkışla Kaymakamı Mehmet Erdem, köy muhtarlarının sorunlarını dinledi.

Şarkışla Öğretmenevi'nde gerçekleştirilen toplantıda konuşan Erdem, imkanlar dahilinde sorunları el birliğiyle çözeceklerini söyledi.

Telefonunun ve makam kapısının her zaman açık olduğunu aktaran Erdem, vatandaşlara hizmet için var olduklarını belirtti.

Muhtarların taleplerini dinleyen Kaymakam Erdem, daha sonra, İl Genel Meclis üyeleri Burhanettin Uğurlu, Hasan Yılmaz, Orhan Tamer, İlçe Özel İdare Müdürü Yavuz Şükrü Yılmaz ve muhtarlarla Hükümet Konağı önünde konuşlanan Kızılay aracında kan bağışında bulundu.

Ulaş'ta metruk binalar yıkılacak

Sivas'ın Ulaş ilçesinde kullanılmayan ve tehlike oluşturulan metruk binalar için yıkım kararı alındı.

Metruk Bina Tespit Komisyonu, Ulaş Kaymakamı Muhammed Burak Akköz başkanlığında toplandı.

Toplantıda, İçişleri Bakanlığının talimatı doğrultusunda emniyet ve asayiş yönünden tehlike oluşturan ve yıkılması gereken metruk binaların tespiti ve yıkım işlemlerinin gerçekleştirilmesi, tespiti yapılan binaların durumları, yıkılamayan binalarla ilgili yapılan işlemler, yaklaşan kış şartları göz önünde bulundurularak yıkımların hızlandırılması yönünde yapılacak çalışmalar değerlendirildi.

Kaynak: AA