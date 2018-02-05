Sivas'tan Kısa Kısa

Sivas merkeze bağlı Ovacık köyündeki okulda, Tut Ellerinden Uluslararası İnsani Yardım Derneği tarafından kütüphane ve zeka oyunları köşesi oluşturuldu.

Sivas Milli Eğitim Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Ovacık Köyü İlk ve Orta Okulunda Tut Ellerinden Uluslararası İnsani Yardım Derneği tarafından oluşturulan kütüphane ve zeka oyunları köşesi, Milli Eğitim Müdürü Mustafa Altınsoy, Dernek Yönetim Kurulu Başkanı Turgut Tunç ve Yönetim Kurulu üyeleri, Milli Eğitim Müdür Yardımcıları Ayhan Bülbül, Şube Müdürü Mehmet Başcil'in katılımıyla açıldı.

Milli Eğitim Müdürü Altınsoy, açılışta yaptığı konuşmada, kütüphanelerin toplumun gelişmesine ve kültürel seviyesinin yükselmesine katkı sağladığını belirtti.

Dernek yöneticilerini özverili çalışmalarından dolayı tebrik eden Altınsoy, şunları kaydetti:

"Çocuklarımızın daha çok kitap okuyarak, kendilerini en iyi şekilde geliştirerek iyi noktalara gelmelerini önemsiyor ve temenni ediyoruz çünkü daha çok okuyan öğrenci okumayan arkadaşlarına göre daha başarılı oluyor. Dünyanın en güzel, en zevkli, en ucuz seyahati kitap okumaktır. Kitap okuduğunuz zaman ufkunuz, hayal gücünüz, olaylar arasında muhakeme yapma gücünüz gelişiyor. Ben kütüphanemizin hayırlı uğurlu olmasını diliyor, katkı sağlayan herkese teşekkür ediyorum. Ayrıca okulumuzun başarılı öğrencileri için yapılan 5 bin 600 liralık yardım için de teşekkürlerimi sunuyorum."

Dernek Başkanı Tunç ise Sivas'ta bulunmaktan ve Ovacık İlk ve Ortaokulu'na bu kütüphaneyi kazandırmaktan büyük mutluluk duyduklarını ifade etti.

Öte yandan Milli Eğitim Müdürü Altınsoy, açılış dolayısıyla okulda görevli öğretmenlerle bir araya gelerek, fikir alışverişinde bulundu.

Okul binası ve çevresinde incelemelerde de bulunan Altınsoy, daha sonra bazı sınıfları ziyaret ederek öğrencilerle sohbet etti.

Şarkışla'da bilgilendirme toplantısı

Şarkışla ilçesinde, potansiyel proje başvurularına yönelik bilgilendirme toplantısı yapıldı.

Aşık Veysel Gençlik ve Kültür Merkezi Seminer Salonu'nda gerçekleştirilen toplantıda proje kabul uzmanı Havva Kale, IPARD ll-3. Çağrı Programı kapsamında, tarımsal işletmelerin fiziki varlıklarına yönelik yatırımlar ve bitkisel çeşitliliği geliştirmek için Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu (TKDK) tarafından sağlanacak hibeler hakkında bilgi verdi.

Toplantıya Şarkışla Belediye Başkanı Ahmet Turgay Oğuz, Cemel Belde Belediye Başkanı Hakverdi Bulut, iletişim uzmanı Pınar Çiftçi, muhtarlar ve davetliler katıldı.